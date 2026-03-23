Un episodio insólito generó polémica en San Miguel de Tucumán, donde tres policías fueron sancionados tras ser filmados jugando al fútbol en plena vía pública mientras estaban de servicio.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 18 de marzo, en una jornada lluviosa, en la intersección de Crisóstomo Álvarez y Congreso, a pocos metros de la Casa Histórica de Tucumán. Allí, cámaras de seguridad registraron a los efectivos uniformados participando de un partido improvisado con un vecino.

Las imágenes no tardaron en circular. El video se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que llevó a las autoridades a intervenir. Según se informó, los tres agentes fueron sancionados y se les inició un sumario administrativo. Entre las medidas dispuestas, se estableció una sanción de 30 días, mientras avanza la investigación interna para determinar responsabilidades. Desde la fuerza consideraron que la conducta no se ajusta a las obligaciones del servicio.

El caso generó reacciones divididas. Por un lado, hubo quienes lo tomaron con humor, destacando la escena como un momento distendido en la calle. Pero también surgieron fuertes críticas: usuarios cuestionaron que los policías “no estaban concentrados en su labor” durante el episodio.

En paralelo, la investigación sumó un dato llamativo. También fue citada a declarar la persona que grabó el video y lo difundió en redes, con el objetivo de aportar más detalles sobre lo ocurrido. El episodio reabre el debate sobre los límites en el accionar de las fuerzas de seguridad durante el servicio, incluso en situaciones que, a simple vista, pueden parecer inofensivas.