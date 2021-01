Fiscal y policía lideraban una banda de narcotraficantes

Un policía bonaerense fue detenido hoy en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre, acusado de integrar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico y que estaba presuntamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, a la que se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015, informaron fuentes de la investigación.



El detenido fue identificado por los voceros como el policía Adrián Baeta, quien era buscado en el marco de la causa que investiga la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.



Los voceros detallaron a Télam que Baeta fue localizado esta madrugada en un domicilio de la localidad de Rincón de Milberg, partido de Tigre, por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).



En esa causa, la jueza procesó a 15 personas entre funcionarios judiciales y policías o exmiembros de la fuerza, dos de los cuales quedaron con fala de mérito en diciembre pasado a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.



Al momento de dictar los procesamiento, la jueza consideró, en base a dichos de testigos, que la droga de la que se apoderaba la organización era "comercializada ilegalmente" y que el dinero obtenido luego repartido entre todos sus miembros.



Según consta en el fallo de la magistrada, unos 500 kilos de cocaína habrían sido obtenidos de manera ilegal durante el denominado operativo "Leones Blancos", realizado en 2013 en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de esa sustancia aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.



Otros 55 kilos serían producto de tres allanamientos en la zona de José C. Paz llevados a cabo a mediados de 2014, cuando también se pactó con una banda narco la entrega de 300.000 pesos a modo de pago para evitar una causa judicial.



Respecto del dinero obtenido de otras extorsiones a sospechosos a cambio de no detenerlos, los pesquisas establecieron que 30.000 dólares fueron entregados por un supuesto narco de José León Suárez en 2014; 6.000 pesos y 3.000 dólares por otro acusado en mayo de 2015 en Carapachay; y 80.000 pesos por una mujer allanada en 2015, también en José León Suárez.



En el procesamiento dictado por Arroyo Salgado, consta la declaración como "arrepentido" de un ex policía, identificado como Carlos Maidana, quien se refirió a su rol como testigo en el procedimiento "Leones Blancos" dispuesto por el fiscal Scapolán, ahora acusado de ser el "jefe" de la asociación ilícita.



Según este arrepentido, el cargamento de cocaína obtenido "era la mitad" del total secuestrado y fue trasladado a "un local de la calle Urquiza y Carlos Pellegrini" de Quilmes en "unos bolsos azules con manijas negras".



"Eran bolsos de unos 20 kilos. Pusimos entre 26 y 28 bolsos en la camioneta (Chevrolet) S10, en la caja y adentro de los asientos", añadió Maidana, quien detalló que el local pertenecía al policía Baeta, ahora detenido.