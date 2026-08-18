Como cierre del mes dedicado a Don Jaime de Nevares, el próximo 28 de agosto se llevará a cabo en el auditorio de la Torre BPN, calle Independencia al 50, el encuentro “La verdad nos hará libres, Don Jaime de Nevares: memoria, compromiso y ciudadanía”. La actividad, organizada por el ministerio Jefatura de Gabinete a través de la secretaría de Enlace Institucional, contará con la participación de la subsecretaría de Derechos Humanos, el Consejo Provincial de Educación, el Obispado, la Municipalidad de Neuquén y el CPEM N° 47. Se desarrollará de 10 a 12, con entrada libre y gratuita, previa inscripción online.

El objetivo central es dar a conocer a las nuevas generaciones el legado del obispo, a través de un espacio de intercambio y diálogo intergeneracional. Según explicó Daniela Sifuentes, de la secretaría de Enlace Institucional, la jornada está pensada especialmente para los jóvenes y será dinámica. Entre las oradoras se destaca Edith Galarza, quien acompañó a Don Jaime como convencional constituyente en 1994, y Rubén Capitanio, quien compartió con él el trabajo desde el Obispado y podrá transmitir anécdotas de su cotidianidad en Neuquén.

Participantes del conversatorio que compartirán experiencias y reflexiones sobre su trayectoria.

La iniciativa forma parte de los objetivos de la Jefatura de Gabinete de difundir el legado de valores de personalidades que dejaron huella en la provincia. En este caso se busca recuperar aspectos significativos de la trayectoria de Don Jaime y su vínculo con la historia neuquina, poner en valor su compromiso con los derechos humanos, la democracia y la comunidad, y reflexionar sobre la vigencia de esos principios en el contexto actual. También se apunta a fortalecer la participación ciudadana y la defensa de la dignidad humana.

Además de las voces mencionadas, participarán la concejal Laura Pérez Lavip y Helena Fernández, de los grupos de jóvenes de las parroquias San Francisco y Nuestra Señora de Fátima. El encuentro coincide con dos fechas clave: la ordenación episcopal de Don Jaime (20 de agosto) y el aniversario de la primera Marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Neuquén (12 de agosto). Se invita especialmente a la comunidad de la parroquia de San Cayetano, donde pasó sus últimos días.