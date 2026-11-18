Hay preocupación en el ámbito periodístico y audiovisual de Río Negro por la salud de Sebastián Labarone, trabajador de prensa y realizador audiovisual que sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras participaba de un torneo de fútbol organizado por el gremio de prensa.

El accidente ocurrió el sábado durante una nueva edición de “Todas las Miradas”, certamen que lleva adelante desde hace diez años el Sindicato Único de Prensa de Río Negro. Labarone permanece internado en coma farmacológico luego de haber sido sometido a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información difundida, el episodio ocurrió alrededor del mediodía durante una jugada dentro del área. Al disputar una pelota sobre el piso, el trabajador se trabó, cayó hacia atrás y golpeó la nuca contra el suelo de la cancha.

Un enfermero que se encontraba en el predio le brindó la primera asistencia. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Artemides Zatti, donde quedó inicialmente en observación.

Detectaron un hematoma y debieron operarlo

Los profesionales le realizaron una tomografía que permitió detectar un hematoma en la zona posterior de la cabeza. Ante ese cuadro, Labarone fue derivado a un centro privado de salud para continuar con su atención.

Allí fue sometido a una intervención quirúrgica para retirar la sangre acumulada como consecuencia del golpe.

Según la información conocida hasta el momento, el realizador permanece en coma farmacológico. La fuente señala que su evolución es favorable, aunque los profesionales indicaron que será necesario aguardar 72 horas para contar con una evaluación más precisa de su estado.

La noticia provocó una fuerte preocupación entre compañeros de trabajo, familiares y amigos, que comenzaron a compartir mensajes de acompañamiento y pedidos por su recuperación en las redes sociales.

Quién es Sebastián Labarone

Labarone cuenta con una extensa trayectoria vinculada con la comunicación y la producción audiovisual. Se desempeña como director, camarógrafo, fotógrafo, realizador y montajista. Además, integra la Cooperativa de Trabajo Audiovisual Minga Ltda. y desarrolla tareas en el Laboratorio de Contenidos Digitales (LABCD) de la Universidad Nacional de Río Negro. También participa en la organización del Festival Internacional de Cine Social de Río Negro y forma parte de la Red Argentina de Documentalistas (RAD).

El mensaje del Sindicato de Prensa

El Sindicato Único de Prensa de Río Negro difundió un comunicado para acompañar al trabajador y a su familia después del accidente. “El Sindicato Único de Prensa de Río Negro acompaña a nuestro compañero Sebastián Labarone y a su familia, tras el lamentable accidente ocurrido el pasado sábado durante una nueva edición del torneo de fútbol de prensa ‘Todas las Miradas’, que nuestra organización lleva adelante desde hace 10 años”, expresó la entidad.

El gremio definió lo sucedido como “una jugada fortuita” y señaló que el golpe derivó “en una situación delicada para su salud”.

“Estamos a entera disposición de su familia, acompañando este difícil momento con toda nuestra fuerza y fe, y confiando en el trabajo de los profesionales médicos que lo están atendiendo. Deseamos de corazón su pronta recuperación”, concluyó el Sindicato de Prensa.