El fútbol argentino está de luto. Ricardo Rodríguez, más conocido como el "Negro" Rodríguez o simplemente RRDT, murió a los 72 años en Buenos Aires.

Histórico entrenador del fútbol de Ascenso, construyó una extensa trayectoria de casi tres décadas en los bancos de suplentes. Dejó una marca especial en varios clubes, aunque su nombre quedó para siempre ligado a All Boys.

Nacido el 4 de marzo de 1954 en Buenos Aires, Rodríguez tuvo primero una carrera como futbolista. Se desempeñó como defensor.

Inició su recorrido profesional en San Lorenzo y llegó a jugar en el Atlético de Madrid durante la temporada 1975-1976.

Luto en el fútbol argentino por la muerte del Negro Rodríguez

Luego pasó por All Boys, Atlético Bucaramanga de Colombia, Almagro, Banfield y Arsenal de Sarandí, entre otros equipos.

Se retiró en 1984, vistiendo la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires.

El entrenador

Pero fue desde el banco de suplentes donde construyó su mayor reconocimiento.

En 1997 comenzó su carrera como director técnico, precisamente en All Boys, una institución con la que mantuvo una relación especial.

Tuvo tres ciclos al frente del conjunto de Floresta: 1997-1999, 2001-2003 y 2013-2014. En esta última etapa tuvo la oportunidad de conducir al equipo en Primera División.

El triunfo ante Boca en La Bombonera

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó en el Torneo Inicial 2013. All Boys consiguió una recordada victoria por 2-0 ante Boca en la Bombonera.

El equipo de Rodríguez sorprendió al conjunto dirigido por Carlos Bianchi y protagonizó una de las grandes alegrías de aquella campaña.

El propio entrenador había definido aquel triunfo como el momento más importante de su trayectoria.

Su recorrido también incluyó experiencias en Defensa y Justicia, Platense, Atlético Tucumán, Los Andes, Deportivo Laferrere, Talleres de Remedios de Escalada, Racing de Córdoba, Independiente Rivadavia, Boca Unidos y El Porvenir, entre otros clubes.

En Defensa y Justicia tuvo un paso significativo durante la temporada 2011-2012.

En Atlético Tucumán dirigió entre julio de 2012 y noviembre de 2013, con un total de 56 partidos oficiales.

Su vínculo con Tucumán

Su vínculo con el Decano trascendió lo estrictamente deportivo. Después de aquella experiencia decidió radicarse en Tucumán, provincia a la que permaneció ligado durante varios años.

Allí también continuó vinculado al fútbol regional, con pasos por Central Norte y Juventud Unida de Tafí Viejo.

Su último trabajo como entrenador fue en El Porvenir, durante 2025.

En los últimos tiempos, problemas de salud lo obligaron a regresar a Buenos Aires, después de haberse instalado en Tucumán.

Un hombre del Ascenso

El Negro Rodríguez fue uno de esos entrenadores que hicieron del Ascenso una forma de vida.

Su carrera estuvo marcada por el trabajo cotidiano, la exigencia, el compromiso y la convicción de que el esfuerzo colectivo era indispensable para competir.

Su muerte deja un vacío en los clubes que dirigió y en una categoría del fútbol argentino que lo tuvo como protagonista durante décadas.

Los mensajes de despedida

All Boys expresó su profundo pesar por el fallecimiento. Recordó que Rodríguez vistió la camiseta de la institución como futbolista entre 1976 y 1978 y que luego desarrolló una extensa trayectoria como director técnico.

Atlético Tucumán también lamentó su muerte. Destacó que fue un entrenador "muy querido y respetado, que dejó una huella especial en nuestro club".

Defensa y Justicia se sumó al duelo y envió "un afectuoso saludo del pueblo Halcón" a su familia.

A los 72 años, se fue Ricardo "el Negro" Rodríguez. Se fue un hombre del fútbol, de esos que hicieron de cada vestuario y cada cancha una parte de su historia.