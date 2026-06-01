A pocos días del inicio del Mundial 2026, WhatsApp presentó una nueva herramienta diseñada para quienes quieren seguir cada detalle del torneo sin salir de la aplicación. La función se llama Football Central 2026 y ya comenzó a desplegarse en dispositivos Android y iPhone.

La novedad aparece dentro de la sección de Canales y busca concentrar en un mismo espacio la información vinculada a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí los usuarios podrán encontrar noticias, novedades y actualizaciones relacionadas con las distintas selecciones participantes.

Según explicaron sitios especializados que siguen las actualizaciones de la plataforma, el objetivo es facilitar el acceso a contenidos deportivos en tiempo real y permitir que los usuarios descubran nuevos canales relacionados con el campeonato.

La herramienta destacará canales oficiales de selecciones nacionales, medios de comunicación y comunidades dedicadas al seguimiento de los partidos. De esta manera, WhatsApp busca transformarse en otro punto de encuentro para los fanáticos durante el desarrollo del torneo.

La función comenzó a habilitarse de forma gradual y podría tardar algunos días en aparecer en todos los dispositivos. Quienes aún no la vean disponible pueden verificar si cuentan con la última versión de la aplicación instalada.

El lanzamiento coincide con una estrategia más amplia de Meta para fortalecer el ecosistema de Canales dentro de WhatsApp. En los últimos meses la compañía impulsó distintas iniciativas vinculadas al deporte y recientemente avanzó en acuerdos con instituciones futbolísticas para potenciar este tipo de contenidos.

Además, la FIFA ya cuenta con un canal oficial dentro de WhatsApp destinado a difundir novedades, anuncios y contenidos relacionados con sus competiciones internacionales.