¿Quiénes fueron los amores de Borges? La historia que se descubrirá en la Feria del Libro de Neuquén

¿De quién se enamoró Jorge Luis Borges? La pregunta parece casi extraña cuando se piensa en el escritor detrás de El Aleph, Ficciones o El libro de arena. Sin embargo, detrás del hombre de los laberintos, las bibliotecas y los mundos fantásticos hubo también un Borges atravesado por el amor, los rechazos y algunos romances que dejaron marcas en su literatura.

Esa es la curiosidad que propone “Borges enamorado”, el libro de Patricio Zunini publicado por Galerna, que será presentado el viernes 11 de septiembre a las 19 en la 13.ª Feria Internacional del Libro de Neuquén.

Entre las mujeres que forman parte de esta historia aparecen Concepción Guerrero, uno de sus primeros amores; Estela Canto, a quien Borges dedicó El Aleph y cuya figura quedó asociada a Beatriz Viterbo; Elsa Astete Millán, con quien estuvo casado; y María Kodama, su última gran compañera y una presencia fundamental durante sus últimos años.

Patricio Zunini abordó el Borges que pocos conocen: sus amores, rechazos y mujeres que marcaron su literatura.

Pero quizás lo más llamativo sea descubrir cuánto de esos vínculos terminó filtrándose en la literatura. Borges no fue precisamente un hombre de grandes demostraciones sentimentales. Su imagen pública estuvo asociada durante décadas con la del intelectual distante y cerebral. Sin embargo, sus historias amorosas permiten encontrar otra dimensión del escritor: la de alguien que también convirtió sus experiencias, encuentros y frustraciones en materia literaria.

Estela Canto, por ejemplo, quedó ligada para siempre a “El Aleph”, mientras que María Kodama ocupó un lugar diferente y mucho más prolongado en su vida. Con ella compartió viajes, lecturas y proyectos, y llegó a dedicarle varios de sus libros.

Zunini reconstruye esas historias en “Borges enamorado” y propone mirar al escritor desde un ángulo menos solemne y más humano.

Borges enamorado, en Neuquén

La presentación será el viernes 11 de septiembre a las 19 en el Auditorio Marcelo M. Berbel del Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén, en Mitre y Santa Cruz. La actividad forma parte de la 13.ª Feria Internacional del Libro de Neuquén, que se desarrollará hasta el 20 de septiembre.

La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa, aunque el ingreso será hasta completar la capacidad del auditorio.

Una buena oportunidad, entonces, para descubrir que detrás del Borges de los laberintos también existió otro Borges: el hombre que se enamoró, fue rechazado, se casó, volvió a enamorarse y convirtió buena parte de esas historias en literatura.