Hay artistas que cantan canciones y otros que cuentan historias a través de ellas. Raúl Lavié pertenece a estos últimos. Con 89 años y más de siete décadas de trayectoria, construyó una carrera en la que la música y la actuación se entrelazan para dar vida a una forma particular de interpretar.
Para Lavié, cantar no consiste solamente en tener una buena voz, sino en comprender lo que una canción quiere transmitir, reconocer sus matices y lograr que esa historia llegue al público. Su formación como actor fue fundamental en ese camino y le permitió desarrollar una conexión especial con quienes lo escuchan.
A más de 74 años de sus comienzos, sigue encontrando en el escenario la posibilidad de emocionar y emocionarse. En esta entrevista con Mejor Informado, comparte su mirada sobre la música, el oficio de interpretar y el privilegio de continuar haciendo lo que ama.
Si tuvieras que explicarle a un chico joven que hoy quiere insertarse en el mundo de la música, ¿qué es la música?
La música es todo. Une a los pueblos y sirve también para conocer las culturas de cada país. No es algo que pasa desapercibido. Es fundamental para las relaciones. Dicen que hasta las fieras se ablandan escuchando música. Es parte de nuestra interioridad, la posibilidad de hacer música, ya sea a través de un instrumento o vocalmente.
¿Qué tiene de especial la expresión vocal en la música?
Vocalmente es mucho más interesante, porque se transmiten muchas más emociones, alegrías y sentimientos.
Desde ese lugar, ¿qué significa cantar una canción?
Es relatar una historia, primero. Una historia que tiene diferentes matices y que hay que trasladar al público. Yo soy un intérprete de eso, gracias también a mi trabajo actoral. Lo importante es contar bien la canción, más que cantar.
¿Cuánto influyó tu formación como actor en tu manera de interpretar las canciones?
Muchísimo. Soy un intérprete y considero fundamental poder contar bien una canción. Eso me ha mantenido durante estos 74 años que llevo relacionado con la música y, por supuesto, con el canto. Ha sido muy valioso para mí lograr esa comunicación con el público y generar emociones.
A tus 89 años, ¿qué significa seguir arriba de un escenario y emocionar a la gente?
Yo digo siempre que soy un elegido en ese sentido, porque con 89 años todavía puedo hacer emocionar a la gente a través de mi canto. Me vienen a ver personas que han formado su familia escuchándome cuando tenían 20 años. Para mí es algo maravilloso