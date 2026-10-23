Personal del Parque Nacional Nahuel Huapi llevó adelante un operativo de evacuación para asistir a un turista brasileño de 24 años que sufrió una lesión en una de sus piernas mientras transitaba el sendero hacia Playa Muñoz.

Según se informó oficialmente, una cuadrilla del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) que se encontraba recorriendo el sector fue alertada sobre la situación y acudió para brindarle las primeras asistencias.

Del operativo participaron siete integrantes del ICE, dos guardaparques de la zona centro con base en la Seccional Gutiérrez, dos camionetas y una embarcación.

Tras ser estabilizado, el joven fue acompañado hasta Playa Muñoz y desde allí fue trasladado por vía lacustre hasta la Seccional Gutiérrez para continuar con la atención correspondiente.

Gentileza de los brigadistas del Dpto. ICE.

No había realizado el Registro de Trekking obligatorio

Durante el operativo, el personal constató que el visitante no había completado el Registro de Trekking obligatorio antes de iniciar la caminata.

Además, desde la administración del Parque indicaron que el recorrido se realizó mientras se encontraban vigentes alertas meteorológicas, una situación que incrementa los riesgos para quienes realizan actividades al aire libre en sectores de montaña.

A raíz de estas infracciones, se labró un acta y se iniciará un procedimiento administrativo para evaluar las sanciones que pudieran corresponder.

Gentileza de los brigadistas del Dpto. ICE.

La importancia de planificar las salidas

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que las actividades de montaña requieren una planificación previa y el cumplimiento de medidas básicas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones figuran realizar el registro antes de salir, consultar el pronóstico del tiempo, respetar las alertas meteorológicas y evaluar el estado físico personal antes de emprender una caminata.

También advirtieron que las condiciones climáticas adversas no solo aumentan el riesgo para los visitantes, sino que pueden dificultar los operativos de rescate y exponer al personal que interviene en este tipo de emergencias.

Por ese motivo, insistieron en la necesidad de suspender las actividades cuando las condiciones no sean seguras y de informarse previamente antes de ingresar a los senderos del área protegida.