Celeste Alvarenga, una rescatista de 30 años que vive en Cutral Co, participa de su cuarta misión internacional de búsqueda y rescate. Actualmente integra los operativos que se desarrollan en La Guaira, Venezuela, junto a Fénix Unit Rescue, una brigada internacional especializada en emergencias y desastres.

Bombera voluntaria y paramédica, Alvarenga forma parte de una organización que reúne rescatistas de distintos países. Durante sus misiones, el equipo realiza tareas de búsqueda y rescate, desescombramiento, recuperación de cuerpos y capacitación de grupos especializados en rescate urbano.

Su trayectoria también incluye intervenciones en Argentina. El año pasado participó en los operativos por las inundaciones de Bahía Blanca y en los incendios forestales de El Hoyo y el valle Magdalena, en la Patagonia.

Quién es Celeste Alvarenga, la rescatista que vive en Cutral Co

Aunque nació en Buenos Aires, Celeste vive en Cutral Co desde los 12 años. Allí construyó parte de su historia personal y desarrolló una vocación que hoy la lleva a participar de emergencias dentro y fuera del país.

Su formación como rescatista, bombera voluntaria y paramédica le permite intervenir en distintos escenarios, donde la preparación técnica y la coordinación entre equipos son fundamentales.

Actualmente se desempeña como encargada regional Sur de Fénix Unit Rescue, una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a tareas de búsqueda, rescate y asistencia en situaciones de emergencia.

Qué tareas realiza en su cuarta misión internacional

La misión actual se desarrolla en La Guaira, Venezuela, donde Alvarenga participa de operativos de búsqueda y rescate junto a integrantes de la brigada.

Entre las tareas que realizó durante sus misiones se encuentran:

Búsqueda y rescate de personas en escenarios de emergencia.

Desescombramiento , para retirar materiales y facilitar el acceso a zonas afectadas.

Recuperación de cuerpos en situaciones de desastre.

Capacitación de equipos USAR de Venezuela, especializados en búsqueda y rescate urbano.

Las intervenciones de este tipo requieren preparación, entrenamiento y trabajo coordinado. Los equipos USAR —sigla en inglés de Urban Search and Rescue— se especializan en localizar y rescatar personas atrapadas en estructuras colapsadas u otros escenarios urbanos complejos.

La participación de brigadas internacionales permite compartir conocimientos y experiencias entre rescatistas de distintos países, aunque las tareas concretas dependen de las características de cada emergencia.

Fénix Unit Rescue: una brigada internacional que trabaja en emergencias

Fénix Unit Rescue cuenta con células en Argentina, Colombia, Venezuela, España, Chile, México y Estados Unidos. Sus integrantes participan en distintos escenarios de desastre y desarrollan tareas de búsqueda, rescate y formación.

En este esquema, Alvarenga ocupa un rol de coordinación regional. Su responsabilidad como encargada de la región Sur se suma al trabajo operativo que realiza como rescatista.

La actividad de estas brigadas también plantea un desafío logístico: organizar los traslados, la capacitación y la disponibilidad de los voluntarios para intervenir cuando surge una emergencia.

En el caso de Fénix Unit Rescue, cada integrante debe afrontar en muchas ocasiones sus propios gastos de traslado hasta Buenos Aires, donde se establece el punto de encuentro para las misiones.

De las inundaciones de Bahía Blanca a los incendios en la Patagonia

La experiencia de Alvarenga no se limita a las misiones internacionales. El año pasado también participó en dos tipos de emergencias que afectaron a distintas localidades argentinas.

Una de ellas fueron las inundaciones de Bahía Blanca, que demandaron operativos de asistencia y respuesta ante los efectos del agua. La otra fueron los incendios forestales de El Hoyo y del valle Magdalena, en la región patagónica.

Aunque las inundaciones y los incendios presentan riesgos diferentes, ambos escenarios requieren planificación, coordinación entre equipos y capacidad para trabajar en condiciones complejas.

Para una rescatista que vive en Neuquén, estas intervenciones también reflejan la posibilidad de poner sus conocimientos al servicio de comunidades afectadas por emergencias en distintas regiones del país.

El costo personal de una vocación voluntaria

Detrás de cada operativo hay horas de preparación, capacitación y organización. A eso se suman los gastos y las exigencias personales que implica trasladarse para participar de una misión.

Al tratarse de una organización sin fines de lucro, los recursos disponibles y la logística son parte de los desafíos de la actividad. En numerosas ocasiones, los propios rescatistas deben afrontar el traslado hasta el punto de encuentro antes de partir hacia el destino asignado.

Ese esfuerzo se combina con la necesidad de mantener actualizados los conocimientos técnicos y estar preparados para intervenir cuando se presenta una emergencia.

La historia de Alvarenga permite poner el foco en una dimensión menos visible del rescate: además del trabajo durante los operativos, existe una preparación constante que hace posible responder ante situaciones extremas.

Una hija y un sueño que trasciende las misiones

Más allá de los destinos y las experiencias acumuladas, Celeste tiene un objetivo personal que acompaña su vocación: seguir capacitándose en aquello que ama.

También desea que su pequeña hija pueda conocer y, si así lo elige, seguir algún día el camino que ella construyó alrededor de la ayuda a los demás.

Su historia une la vida cotidiana en Cutral Co con un trabajo que la lleva a escenarios internacionales. Entre la formación, los operativos y los desafíos económicos de la actividad voluntaria, Alvarenga busca continuar desarrollándose como rescatista.

Actualmente, participa de su cuarta misión internacional en La Guaira, Venezuela. No se informaron en los datos disponibles la fecha prevista de finalización del operativo ni los próximos destinos del equipo. Su continuidad dependerá de las necesidades de la misión y de la organización de futuras intervenciones.