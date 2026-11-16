Antes de convertirse en una figura de la represión ilegal, Aníbal Gordon ya tenía una extensa trayectoria como delincuente y fue señalado como uno de los integrantes del espectacular robo al Banco Provincia de Río Negro en Bariloche, en febrero de 1971. La banda se llevó un millonario botín y escapó de la ciudad en una avioneta, en un golpe que quedó entre los más recordados de la historia criminal de la Patagonia.

Más de cinco décadas después, aquella historia vuelve a Bariloche de la mano de “Gordon”, la serie de Netflix dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik y protagonizada por Rodrigo de la Serna. La producción, que se estrena el 18 de noviembre, reconstruye el recorrido delictivo de Gordon desde sus primeros robos hasta su participación en la Triple A y en el aparato represivo de la última dictadura.

De los primeros robos al asalto del Banco Provincia

Aníbal Gordon nació en la década de 1930, en una familia de buena posición de San Isidro. Según los registros, comenzó a involucrarse en delitos siendo muy joven, con hurtos de automóviles, y posteriormente construyó una fachada vinculada a la compra y venta de chatarra. También habría adquirido aviones en desuso para venderlos como aluminio. Con los años, esa experiencia en el mundo del delito se convirtió en parte de la identidad con la que se movería posteriormente entre policías, servicios de inteligencia y organizaciones armadas.

Gordon se inició muy joven en el delito con el robo de autos y luego ocultó sus actividades tras un negocio de compraventa de chatarra.

En febrero de 1971, cuando tenía alrededor de 40 años, Gordon quedó vinculado al robo de la sucursal del Banco Provincia de Río Negro en Bariloche. El asalto comenzó durante la noche del 25 de febrero y requirió una planificación previa: integrantes de la banda redujeron y trasladaron a empleados jerárquicos de la entidad y obtuvieron las llaves necesarias para ingresar al tesoro. La sucursal estaba ubicada en Mitre al 500, donde actualmente funcionan dependencias municipales.

El grupo consiguió un botín de 88 millones de pesos ley, una cifra que las reconstrucciones periodísticas ubican en el equivalente a unos 21 millones de dólares de aquella época. Para escapar utilizó vehículos que fueron abandonados durante la fuga y una avioneta que permitió salir de la región. La policía encontró rastros del aterrizaje de la aeronave en las inmediaciones de Piedra del Águila.

La banda consiguió un botín de 88 millones de pesos ley, el equivalente a unos 21 millones de dólares de aquella época.

El episodio tuvo una particularidad que luego volvería a aparecer en la trayectoria de Gordon: una combinación de planificación, logística y capacidad para moverse fuera de los límites habituales de la delincuencia común. Aunque su nombre no apareció inmediatamente en las noticias del robo, las investigaciones posteriores lo señalaron como uno de los presuntos responsables.

De delincuente común a hombre de la represión ilegal

Después de pasar por prisión y recuperar la libertad en 1973, Gordon comenzó a relacionarse con estructuras de inteligencia y con sectores de la derecha peronista. Su experiencia como delincuente terminó siendo funcional a un escenario político marcado por la violencia: se vinculó con la Triple A y posteriormente con organismos de inteligencia y fuerzas de seguridad.

La particularidad de Gordon fue justamente esa transformación. No provenía de las Fuerzas Armadas ni de una carrera policial, sino del delito común.

Aníbal Gordon contaba con un extenso prontuario delictivo y fue señalado como uno de los autores del resonante asalto al Banco Provincia de Río Negro en Bariloche.

Durante la última dictadura militar, Gordon quedó vinculado al aparato represivo y fue señalado como jefe operativo del centro clandestino de detención Automotores Orletti, uno de los espacios utilizados dentro del esquema represivo y relacionado con el Plan Cóndor. Su trayectoria también incluyó vínculos con la SIDE y con sectores de la Policía Bonaerense.

Con el regreso de la democracia, su figura comenzó a aparecer públicamente asociada a los crímenes cometidos durante la dictadura. En 1984 se entregó en Córdoba y terminó detenido. Murió en prisión, en la cárcel de Caseros, a los 55 años, a causa de un cáncer.

“Gordon”: la historia que vuelve a Bariloche

La trayectoria de Aníbal Gordon llega ahora a Netflix con “Gordon”, una miniserie inspirada en las investigaciones y libros de Marcelo Larraquy, entre ellos Gordon y Gordon, el aniquilador. La ficción recorre el pasaje del personaje desde el delito común hacia su participación en estructuras de inteligencia, la Triple A y la represión ilegal durante la dictadura.

Rodrigo de la Serna lidera el elenco de la miniserie que también cuenta con las actuaciones de Matías Recalt, Camila Peralta, Matías Mayer, Fiorella Bottaioli y Agustín Pardella.

La serie está dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, con Trapero además como showrunner, y tiene a Rodrigo de la Serna en el papel de Gordon. El elenco incluye a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani y Agustina Muñoz, con una participación especial de Matías Mayer.

Para Bariloche, la producción tiene además un vínculo particular: parte de sus escenarios fueron filmados en la ciudad durante septiembre de 2025. El Centro Cívico fue una de las principales locaciones y también se utilizaron sectores de las calles Mitre, Quaglia, España, San Martín y Beruti, además del antiguo aeropuerto. La ciudad fue ambientada para recrear distintos momentos de la década de 1970 y el rodaje contó con cientos de extras y trabajadores locales.

El rodaje de Gordon transformó el Centro Cívico y las calles de San Carlos de Bariloche en un set de los años setenta, con un gran despliegue técnico y cientos de extras locales.

Así, el asalto al Banco Provincia que ocurrió en la Bariloche de comienzos de los años 70 vuelve a aparecer, más de medio siglo después, como parte de una historia que cambió de escenario y de escala: de un robo cuidadosamente planificado en una ciudad cordillerana a la trayectoria de un delincuente que terminó incorporado a las estructuras de la represión ilegal.