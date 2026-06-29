Marcos Damián Viesti, de 44 años, emprendió un viaje inusual y lleno de aventura: condujo su Toyota GR Yaris desde Neuquén, Argentina, hasta Dallas, Texas, Estados Unidos, con el objetivo de presenciar el Mundial 2026. Este deportivo japonés, con motor de 300 caballos, tracción integral y caja automática, no se vende en Estados Unidos, lo que hace aún más singular su travesía.

Durante el recorrido, Marcos utiliza su GR Yaris no solo como medio de transporte, sino también como su hogar, nivelando el vehículo con las ruedas traseras sobre un tope para dormir y usando un mosquitero en la ventanilla para ventilar la cabina. Estas particularidades generaron algunas críticas en redes sociales, pero también admiración por su forma de disfrutar el auto.

Su pasión representada y documentada en su canal de YouTube

El viaje está documentado en su canal de YouTube @MDVC1982, donde Marcos comparte videos con un estilo tranquilo y auténtico. Sin gritos, gestos exagerados ni bromas, sus videos muestran la ruta y las experiencias sin distracciones políticas o comerciales. Entre los momentos destacados se encuentran la salida desde Neuquén, el paso por el desierto de Chile, las rutas de Guatemala y el ingreso a Estados Unidos.

En redes, el viaje de Marcos despertó un debate sobre el uso y cuidado de los autos deportivos. Algunos usuarios destacaron que mientras él acumula miles de kilómetros en su GR Yaris, otros propietarios de este modelo apenas lo usan, manteniéndolo con pocos kilómetros como piezas de colección. Marcos defiende la idea de que los autos están para disfrutarlos y usarlos, no solo para guardarlos.

El cruce por América Latina no estuvo exento de desafíos, especialmente en zonas como el Tapón del Darién, una peligrosa selva entre Colombia y Panamá que no cuenta con caminos transitables. Para superar este tramo, Marcos tuvo que transportar su auto en barco, ya que no hay rutas terrestres que conecten ambas regiones.

Marcos Viesti cruzó América en su Toyota GR Yaris para ver el Mundial 2026

Además de la aventura, Marcos ha generado interés sobre cómo maneja el mantenimiento de un auto de nicho como el GR Yaris en varios países. Según se informó, los servicios oficiales pueden realizarse en cualquier concesionario Toyota donde se venda el modelo, lo que le permite mantener la garantía y el valor del vehículo.

Su travesía no solo refleja una pasión por los autos deportivos, sino también un estilo de vida que prioriza la experiencia y el disfrute. Marcos Viesti demuestra que con determinación y amor por la conducción, es posible recorrer miles de kilómetros en un vehículo poco convencional para un viaje tan épico como el de Neuquén a Texas.