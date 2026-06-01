Un estremecedor episodio ocurrido en Rusia volvió a recorrer las redes sociales después de que se viralizara nuevamente el video de un hombre que murió tras intentar alcanzar una escalera aérea de bomberos desde un octavo piso.

La secuencia muestra el momento exacto en que la víctima sale por la ventana de un edificio residencial y se lanza hacia la estructura desplegada por los rescatistas. Durante algunos segundos logra sostenerse, pero en medio del descenso pierde el equilibrio y cae al vacío.

Un intento desesperado que terminó en tragedia

Las imágenes fueron captadas desde el suelo, en una zona cubierta de nieve y rodeada de bloques de departamentos. En el video no se observan llamas ni columnas de humo, aunque el hombre actuaba con evidente desesperación mientras intentaba abandonar el edificio.

Después de saltar hacia la escalera aérea, el hombre quedó suspendido varios metros sobre el vacío. Intentó continuar el descenso sujetándose de la estructura metálica, pero terminó resbalando.

La caída quedó registrada por personas que observaban la escena desde la calle.

El video volvió a viralizarse

Aunque el hecho ocurrió el pasado 22 de abril, las imágenes volvieron a circular masivamente este domingo y rápidamente generaron impacto en distintos países.

Hasta el momento no trascendió la identidad del fallecido ni tampoco se conocieron detalles oficiales sobre qué originó la emergencia dentro del edificio.

Las autoridades rusas continúan investigando las circunstancias que rodearon el episodio y las razones que llevaron al hombre a intentar escapar por la ventana.

Segundos de tensión frente al edificio

El video muestra que varias personas observaban la situación mientras los bomberos mantenían desplegada la escalera aérea contra el edificio.

En medio de la maniobra, el hombre perdió estabilidad cuando ya había logrado sujetarse parcialmente a la estructura. La caída ocurrió delante de quienes seguían la escena desde la calle.

La secuencia volvió a instalarse en redes sociales y plataformas de video por la crudeza de las imágenes y por la forma en que ocurrió la tragedia.