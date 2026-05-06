Pilotos neuquinos que se desempeñan en todo el mundo iniciaron su formación en el Aeroclub Neuquén. La institución, que conmemoró el 2 de mayo los 90 años de su creación, registra un crecimiento sostenido en consultas y nuevos alumnos.

El Aeroclub Neuquén busca consolidarse como una opción formativa en la Patagonia.

Andrea Videla, presidente del aeroclub, explicó en Entretiempo por AM550 que “mucha gente antes buscaba escuelas en Buenos Aires o Córdoba sin saber que acá formamos pilotos de alto nivel”. En ese sentido, remarcó que hoy hay mayor visibilidad: “En este último tiempo se acercó mucha más gente, chicos y chicas que vienen a hacer la carrera”.

Detallaron cuáles son los pasos para completar la formación

La dirigente, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la institución, describió el recorrido formativo. “El curso de piloto privado es el primer paso: son 40 horas de vuelo. Puede llevar entre tres meses y dos años”, señaló. Luego, quienes continúan avanzan hacia piloto comercial con 200 horas y, en algunos casos, a instructor de vuelo, que exige 500 horas.

Para poder ingresar a las instalaciones se debe obtener un permiso especial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Sobre los costos, precisó que “hoy la hora de vuelo cuesta $202.000”. A eso se suma “una inscripción de 370.000 pesos y una cuota mensual de 70.000 para mantener la institución”. La formación completa depende del ritmo de cada estudiante y de la cantidad de horas que pueda realizar.

“Quien empieza el curso se apasiona y no se va más”, afirmó, al tiempo que destacó el perfil de quienes se acercan: “Tenemos desde jóvenes que quieren hacer carrera hasta gente jubilada que siempre tuvo el sueño de volar”.

La actividad crece pero enfrenta limitaciones

El Aeroclub funciona dentro del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón de Neuquén, lo que implica condiciones particulares. “Para ingresar se necesita acreditación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los menores de 18 años no pueden entrar”, explicó. Esa restricción impacta en la posibilidad de ampliar actividades.

Por eso, uno de los proyectos apunta a salir del predio actual. “Mi objetivo es lograr una sede fuera del aeropuerto para poder incluir a menores, al menos en la parte teórica, y ser más masivos en la sociedad neuquina”, sostuvo.

La institución cuenta con cinco aeronaves, entre ellas modelos Cessna y Piper, utilizadas tanto para instrucción como para vuelos de navegación y experiencias. Además, la formación en un aeropuerto controlado suma un diferencial: “Los alumnos se comunican con torre de control y comparten espacio con aeronaves mayores, eso eleva el nivel profesional”.

El Aeroclub mantiene su rol histórico en la región

La presidenta remarcó el peso simbólico del espacio en la provincia. “Es una institución que forma profesionales en el aire. Hoy hay pilotos neuquinos volando en distintos lugares del mundo todos los días”, indicó.

También destacó el componente social: “Tenemos socios que vienen por pasión, para relajarse, compartir. Esa parte es muy importante”. Con mayor interés y proyectos de expansión, el Aeroclub Neuquén busca consolidarse como una opción formativa en la Patagonia, en un contexto donde la aviación sigue despertando vocaciones en la región.

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