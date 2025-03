Un equipo de élite que busca desde el aire a personas desaparecidas

En los operativos de búsqueda y rescate de personas es clave realizar rastrillajes desde el aire para tener una visión mucho más amplia. En Neuquén, la División de Aeronáutica de la Policía cuenta con un avión Cessna 210G que funciona como un ojo en cielo. En lo que va de este 2025 ya realizaron más de 60 horas de operación en diferentes misiones, incluyendo operativos por los incendios en Valle Magdalena y vuelos de reconocimiento para identificar los focos.

"La intención para un futuro es conformar la Escuela de Vuelo de Aviación Policial, lo que le va a redundar a la institución policial en la formación no solamente de los pilotos, sino del personal de soporte de tierra", explicó el comisario Carlos Bruna Bertoni, que es piloto comercial y está al frente de la División.

El equipo de Mejor Informado pudo participar de un vuelo del Cessna 210G. En cuestión de minutos el piloto Bruna Bertoni y el oficial principal Jorge Fernández mostraron las diferentes maniobras que realizan desde el aire. Desde el Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón hasta Arroyito y los alrededores explicaron con detalle los diferentes protocolos.

El Cessna 210G es el avión de la Policía de Neuquén.

“El Cessna 210G es una herramienta ideal para nuestras misiones", explicó el comisario. "Tiene una velocidad de crucero de alrededor de 320 kilómetros por hora y una autonomía de vuelo de seis horas, lo que nos permite llegar rápidamente a cualquier punto de la provincia" comentó.

La vista desde el aire de la que pudo participar Mejor Informado.

La aeronave cuenta con 285 caballos de fuerza, lo que le permite realizar vuelos eficientes y seguros.

Creación de la división y proyectos a futuro

Señaló que la División de Aeronáutica de la Policía de Neuquén surgió “por una necesidad de poder dotar a nuestra institución policial de un servicio de las características aéreo que sea una especie de ojo en el cielo”.

El objetivo es seguir creciendo y fortaleciéndose, “seguir entrenando, mantener el profesionalismo que desde el día uno tenemos en la División de Aeronáutica", explicó.

El Comisario Carlos Bruna Bertoni está al frente de la División.

También planean la adquisición de nuevas aeronaves y la creación de una Escuela de Vuelo de Aviación Policial. "La intención para un futuro es la formación también de la Escuela de Vuelo de aviación policial, lo que le va a redundar a la institución policial en la formación no solamente de los pilotos, sino del personal de soporte de tierra", detalló.

Fue Bertoni quien tras quedar al frente de la División convocó a quien fue su instructor de vuelo Jorge Fernández y juntos son los dos comandantes de este grupo.

Maniobras aéreas para búsqueda y rescate

Para realizar las misiones de búsqueda y rescate, los pilotos deben realizar diferentes maniobras aéreas explicó el Oficial Principal Jorge Fernández. "Nosotros como pilotos y por la cantidad de experiencia que tenemos los dos, estamos muy entrenados en lo que son todas las maniobras de vuelo, desde las básicas a maniobras, un poquito más exigentes".

Los comandantes Bruna Bertoni y Fernández.

Entre las más utilizadas se encuentran los virajes suaves, medios y escarpados. "Es una de las maniobras más usadas para búsqueda", explicó Fernández. "Aunque pueda parecer extraño a la gente que por primera vez se sube a un avión de estas características, esto no implica ningún tipo de dificultad".

Pilotos con trayectoria en la División

El comisario Carlos Bruna Bertoni inició su carrera de aviador en el Aeroclub de Neuquén, donde se recibió de piloto privado de avión. Luego continuó su formación en el ámbito civil, sumando horas de vuelo hasta alcanzar la licencia de piloto comercial. También se capacitó como instructor de vuelo de avión y recibió capacitaciones para las misiones de vuelo policial con la Sección de Aviación del Ejército.

Los pilotos están entrenados para diferentes maniobras.

El Oficial Principal Jorge Fernández también inició su carrera de aviador en el Aeroclub de Neuquén, donde se recibió de piloto privado de avión en el año 2011. "Yo comencé en el año 2011 con el mismo curso", explica Fernández. "Había sido la pasión de mi vida, la posibilidad de volar. En ese momento no me imaginé que mi sueño más grande de poder trabajar, de lo que me gusta se va a cumplir". Luego continuó su formación, sumando horas de vuelo y alcanzando la licencia de piloto comercial y instructor de vuelo.