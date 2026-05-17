Serena Andreatta tenía 26 años, era oriunda de Rosario y desde hacía varios años había elegido los viajes como forma de vida. Su historia tomó repercusión luego de confirmarse su muerte tras el vuelco de un micro turístico en el estado australiano de Queensland.

La joven contaba con ciudadanía argentina e italiana y había recorrido distintos países de Europa, Asia y América durante los últimos años. En sus redes sociales compartía paisajes, experiencias laborales y reflexiones personales sobre cada destino. Serena había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020.

En mayo de 2020 se instaló en Italia, donde comenzó trabajando en el sector hotelero como camarera y recepcionista. Más adelante también se desempeñó en tareas administrativas y desarrolló un emprendimiento orientado al asesoramiento de argentinos que buscaban obtener la ciudadanía italiana. Durante 2025 recorrió distintos puntos del sudeste asiático y pasó varios meses entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao.

En una de sus publicaciones de Instagram escribió: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías”.

Australia representaba una nueva etapa de viaje para ella. Había llegado al país el 17 de abril y luego de permanecer algunos días en Sídney decidió continuar recorriendo otros destinos turísticos junto a su amiga Valentina Accardi.

Según contaron personas cercanas, atravesaba uno de los momentos más felices de su vida y consideraba que estaba viviendo “el viaje de sus sueños”.

El accidente ocurrió durante la noche del jueves sobre la autopista Bruce Highway, en el noreste australiano. El micro pertenecía a la empresa FlixBus y realizaba el trayecto entre Cairns y Airlie Beach. Según los primeros informes, el vehículo perdió el control cerca de Gumlu y terminó volcando fuera de la carretera. En el colectivo viajaban más de 30 pasajeros de distintas nacionalidades.

Las autoridades australianas describieron la escena como “catastrófica” debido a la cantidad de heridos y la violencia del impacto. Serena fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero falleció posteriormente por las heridas sufridas en el accidente. Su amiga Valentina Accardi permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville, donde continúa bajo observación médica.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Accidentes de Tránsito de Queensland. El superintendente Dean Cavanagh señaló que las tareas se enfocarán en determinar qué ocurrió y cuáles fueron las causas del vuelco.