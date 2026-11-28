El 28 de noviembre de 1989 la bandera neuquina flameó por primera vez en el cielo patagónico, uniendo en un mismo acto cívico la inauguración de la enseña provincial con el centenario del natalicio del Dr. Gregorio Álvarez. Creada por el artista y aviador Mario Aldo Mástice y oficializada por la Ley 1817/89, esta bandera sintetiza la belleza geográfica, el espíritu federal y la unión entrañable de los 16 departamentos del Neuquén.

Un doble hito en la Plaza de las Banderas

El 28 de noviembre de 1989 quedó marcado como una jornada histórica para la provincia de Neuquén. Bajo la gestión del entonces gobernador Pedro Salvatori, la Plaza de las Banderas en la capital provincial y cada localidad del territorio presenciaron de forma simultánea el primer izamiento oficial de la bandera provincial.



La elección de esa fecha precisa tuvo un propósito profundamente simbólico. Formó parte de un homenaje cívico que buscó enlazar el bautismo del nuevo emblema con la conmemoración del centenario del nacimiento del Dr. Gregorio Álvarez, figura cumbre de la cultura e investigación regional. En ese marco, el Gobierno provincial había declarado formalmente a 1989 como el “Año del Centenario del Natalicio del Doctor Gregorio Álvarez” a través del Decreto N.º 0165/89, rindiendo tributo al ilustre comprovinciano.

El 28 de noviembre, fecha del primer izamiento de la bandera provincial, también recuerda el nacimiento de Don Gregorio Álvarez.

Don Gregorio Álvarez: el hombre que le dio sentido al 28 de noviembre

Para comprender la trascendencia de la fecha es imprescindible recordar la figura del Dr. Gregorio Álvarez. Nacido el 28 de noviembre de 1889 en el paraje Ranquilón (o “La Y”), en el departamento Ñorquín, e hijo de Gumersindo Álvarez y Eloísa Sandoval, superó sus humildes orígenes rústicos mediante un constante esfuerzo personal.



Tras formarse como Maestro Normal, financió sus estudios en la Universidad de Buenos Aires ejerciendo la docencia hasta graduarse de médico en 1919. De este modo, se convirtió en el primer maestro nativo y en el primer médico nacido en Neuquén y en la Patagonia. Su destacada trayectoria abarcó desde pioneras investigaciones dermatológicas, por las cuales obtuvo la Medalla de Oro en París, e investigaciones sobre las aguas y algas termales de Copahue y del volcán Domuyo, hasta una vasta labor poética, toponímica, histórica y etnográfica que realizó recorriendo la provincia a caballo. Fallecido en Neuquén en 1986 a los 96 años, don Gregorio se consolidó como el gran referente de la “Neuquinidad”.

Mario Aldo Mástice, artista y aviador neuquino, fue el creador del diseño de la bandera provincial, oficializada en 1989.

El concurso de diseño y la figura de Mario Aldo Mástice

El camino hacia la enseña provincial comenzó formalmente el 29 de febrero de 1989, cuando el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.º 0563/89 convocando a un concurso público nacional de proyectos. Un jurado de 25 personalidades, constituido mediante los Decretos N.º 1465/89 y 1487/89, tuvo a su cargo la selección de las propuestas.



Entre más de un centenar de trabajos presentados desde distintos puntos del país, el jurado consagró por unanimidad al diseño inscrito bajo el seudónimo “Ñancu”. Su autor era Mario Aldo Mástice (1935-2016), reconocido artista plástico, dibujante y proyectista que se desempeñaba como piloto e instructor de aviación en la empresa estatal Transportes Aéreos Neuquén (TAN).

Mástice poseía un antecedente fundamental en la iconografía provincial: en 1958 había ganado el concurso para el diseño del Escudo Oficial de la Provincia del Neuquén, además de proyectar los escudos institucionales de la ciudad de Neuquén y de Chos Malal. Como rasgo distintivo de su proceso creativo, las dos manos abiertas representadas en el escudo provincial fueron calcadas a partir de sus propias manos.

El 23 de agosto de 1989, mediante el Decreto N.º 2766/89, se aprobó lo actuado por el jurado. Finalmente, el 31 de octubre de 1989, la Legislatura Provincial sancionó la Ley N.º 1817/89, institucionalizando la Bandera del Neuquén. El primer ejemplar bordado por las Hermanitas Descalzas fue depositado para su custodia en la Honorable Legislatura Provincial.

La enseña provincial flameó por primera vez hace 37 años, tras ser oficializada por la Ley 1817/89.

Simbología del emblema neuquino

La Bandera Oficial de la Provincia del Neuquén está compuesta por tres franjas verticales: dos laterales de color azul celeste y una central de color blanco. Esta disposición de colores rinde homenaje a la Bandera Nacional Argentina y reafirma la pertenencia del territorio a la República.



En el centro de la franja blanca se integran los atributos más representativos de la identidad neuquina:



El Pehuén (Araucaria): Ubicado en el centro, representa el árbol emblemático de la región, símbolo de la personalidad, la flora autóctona y la memoria ancestral del pueblo neuquino.



El Volcán Lanín: Con su cumbre nevada orientada hacia el azul del cielo, expresa la majestuosidad del paisaje cordillerano y la constante vocación de grandeza de la provincia.



La Estrella Federal: Colocada al pie del Pehuén, sintetiza la firme adhesión al sistema federal de gobierno consagrado en la Constitución Nacional.



Los Laureles: Ubicados en la base, evocan el Escudo Nacional y simbolizan la gloria, la libertad y la paz legadas por nuestros mayores.



Las 16 Estrellas: Dispuestas en un semicírculo dorado, representan la hermandad, la fraternidad y la unión indivisible de los 16 departamentos que conforman la provincia del Neuquén.

Normativa protocolar y legado actual

Con el propósito de actualizar y fijar pautas sobre las características y el tratamiento protocolar del símbolo, el 8 de mayo de 2013 la Legislatura sancionó la Ley Provincial N.º 2855. Esta ley dictaminó que la bandera provincial debe tener idénticas proporciones y materiales que la Bandera Nacional, ordenando su presencia en los frontis de edificios públicos y de establecimientos educativos de todos los niveles.



De este modo, cada 28 de noviembre confluyen el recuerdo del Dr. Gregorio Álvarez, la destreza artística de Mario Aldo Mástice y el sentimiento de pertenencia de una provincia que flamea con orgullo sus propios colores.