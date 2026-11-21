Para algunos significa poder pagar el colectivo todos los días. Para otros, comprar materiales, afrontar una cuota universitaria o reducir las horas de trabajo para concentrarse en una carrera. Las Becas Gregorio Álvarez representan mucho más que una ayuda económica para cientos de jóvenes neuquinos: son una oportunidad para continuar estudiando y acercarse a proyectos de vida que, sin ese acompañamiento, podrían quedar postergados.

Las historias quedaron reflejadas en un encuentro de becarios de nivel superior realizado en el Espacio DUAM de Neuquén capital, donde estudiantes de distintas localidades compartieron sus experiencias con el gobernador Rolando Figueroa. Aunque sus recorridos son diferentes, todos coincidieron en algo: contar con ese respaldo puede marcar la diferencia entre seguir estudiando o tener que abandonar.

Una de esas historias es la de Irupe Bascuri, de Vista Alegre, quien cursa en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Para llegar a la facultad necesita viajar más de una hora y el costo del transporte representa un gasto importante. Durante los meses en que no recibió la beca, conseguir el dinero para trasladarse se convirtió en una dificultad que puso en riesgo su continuidad académica.

Aunque sus recorridos son diferentes, todos coincidieron en algo: contar con ese respaldo puede marcar la diferencia entre seguir estudiando o tener que abandonar.

“Yo, sinceramente, sin la beca hubiera dejado porque no hubiese podido pagar el boleto”, reconoció. Hoy, el aporte mensual le permite viajar y asistir a clases, algo que para ella no siempre estuvo garantizado.

También desde Mariano Moreno llega la experiencia de Agustina Flores, que viaja hasta Neuquén capital para estudiar en el Ifssa. La beca le permite afrontar los gastos de traslado, comprar materiales de estudio y cubrir parte de la cuota. Vive con su mamá y su hermana y sabe que está protagonizando un paso importante en la historia educativa de su familia.

“Lo que me permitió la beca es simplemente poder estudiar”, resumió. Agustina contó que forma parte de ese grupo de jóvenes que inaugura un camino dentro de su hogar: “Soy una de las ocho de cada diez personas que es la primera vez que estudian en la familia”.

Su objetivo es recibirse, convertirse en profesional y alcanzar independencia económica. Por eso, considera importante que el programa llegue a quienes quieren estudiar, más allá de su lugar de origen o de su situación personal.

Abigaíl Bustamante, de Zapala, encontró en la beca la posibilidad de reorganizar su vida para concentrarse en su formación. Se trasladó a General Roca para estudiar y, antes de recibir el beneficio, trabajaba mientras intentaba sostener la carrera. Con el acompañamiento económico pudo reducir esa carga laboral y dedicar más tiempo a sus estudios, al mismo tiempo que alivió parte del esfuerzo económico de su familia.

“La beca colabora y refuerza a aquellas personas que quieren seguir proyectándose en su futuro y que no pueden por el acceso económico”, explicó. Conoció el programa a través de amistades y se sorprendió cuando fue seleccionada, ya que era la primera vez que recibía una beca.

Abigaíl Bustamante, de Zapala, encontró en la beca la posibilidad de reorganizar su vida para concentrarse en su formación. Se trasladó a General Roca para estudiar y, antes de recibir el beneficio, trabajaba mientras intentaba sostener la carrera. Con el acompañamiento económico pudo reducir esa carga laboral y dedicar más tiempo a sus estudios, al mismo tiempo que alivió parte del esfuerzo económico de su familia.

Otra experiencia es la de Richard Irala, de 25 años, oriundo de Cutral Co, quien estudia la Licenciatura en Seguridad e Higiene. Además de cursar, trabaja como docente y debe afrontar los gastos propios de la formación universitaria, entre ellos cuotas, fotocopias y materiales.

El aporte le permite cubrir parte de esos costos y continuar avanzando en una carrera que considera importante para su futuro laboral. También destacó las herramientas complementarias que ofrece el programa, como los talleres sobre inteligencia artificial, relaciones humanas y contenidos vinculados con el mundo del trabajo.

“El estudio es muy importante para el futuro y todos nosotros que somos jóvenes”, afirmó. Para Richard, el acompañamiento no se limita al dinero, sino que también incorpora recursos y oportunidades para fortalecer la formación.

Desde Centenario, Leonel Bustos atraviesa el último tramo de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en la Universidad Nacional del Comahue. Todos los días viaja a Neuquén para cursar y contó que el año pasado había comenzado la inscripción al programa, pero no llegó a completar la documentación. Este año retomó el trámite por recomendación de sus amigos y finalmente obtuvo el beneficio.

“Gracias a la beca, gracias a poder dedicarme cien por ciento a los estudios, puedo seguir”, expresó. Sin ese ingreso, explicó, probablemente habría tenido que buscar un empleo de medio tiempo, lo que podría haber demorado su avance académico.

Durante el encuentro también participaron estudiantes de otras localidades y carreras. Estefanía, de Zapala, cursa el último año de Enfermería, mientras que Hernán, también zapalino, estudia la Tecnicatura Superior en Petróleo. En representación de los estudiantes de nivel superior, Morena Ríos, de Neuquén capital, recibió una de las notebooks entregadas por el programa para acompañar las trayectorias educativas.

Leonel Bustos atraviesa el último tramo de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en la Universidad Nacional del Comahue. “Gracias a la beca, gracias a poder dedicarme cien por ciento a los estudios, puedo seguir”, expresó. Sin ese ingreso, explicó, probablemente habría tenido que buscar un empleo de medio tiempo, lo que podría haber demorado su avance académico.

Una beca que puede cambiar una historia

Las experiencias de Irupe, Agustina, Abigaíl, Richard y Leonel muestran distintas maneras en que una ayuda económica puede modificar una trayectoria educativa. Para algunos significa no tener que elegir entre pagar el transporte o asistir a clases. Para otros, reducir las horas de trabajo, aliviar el esfuerzo familiar o convertirse en los primeros profesionales de sus hogares.

Detrás de cada beca hay una historia personal, una familia que acompaña y un proyecto que busca concretarse. En esos recorridos, el programa Gregorio Álvarez encuentra su dimensión más concreta: permitir que jóvenes neuquinos puedan continuar estudiando y que sus posibilidades de futuro no queden limitadas por la falta de recursos.

El gobernador Rolando Figueroa vinculó el programa con la figura de Gregorio Álvarez, el médico e investigador neuquino que destinó recursos propios para ayudar a estudiantes de la provincia a continuar sus estudios. F“Hay que igualar las líneas de partida, no es sálvese quien pueda”, sostuvo. Además, remarcó que la educación “es lo único que genera movilidad social”.

El valor de las oportunidades

El gobernador Rolando Figueroa vinculó el programa con la figura de Gregorio Álvarez, el médico e investigador neuquino que destinó recursos propios para ayudar a estudiantes de la provincia a continuar sus estudios. Figueroa destacó que la educación debe ser una herramienta para ampliar oportunidades y evitar que el lugar de nacimiento o la situación económica determinen el futuro de una persona. “Hay que igualar las líneas de partida, no es sálvese quien pueda”, sostuvo. Además, remarcó que la educación “es lo único que genera movilidad social”.

El mandatario también compartió algunos datos del programa: señaló que ocho de cada diez becarios son la primera generación de sus familias que llega a la universidad, que el 75 por ciento son mujeres y que el 85 por ciento de los estudiantes cumple cada año con los objetivos establecidos.

Figueroa relacionó además la formación educativa con las posibilidades de acceder a empleos formales y registrados. Sostuvo que Neuquén necesita una economía que genere puestos de trabajo, pero también jóvenes capacitados para ocuparlos. En esa línea, destacó la importancia de complementar las becas con instancias de capacitación vinculadas a las demandas de los sectores productivos.

Al finalizar el encuentro, dejó un mensaje dirigido a los estudiantes y los alentó a sostener sus esfuerzos, recurrir a los tutores cuando necesiten ayuda y comunicar las dificultades que puedan atravesar durante sus carreras.

“Lo importante de esto es que sepan que Neuquén los quiere, que Neuquén los necesita y que el futuro está en sus manos”, expresó.