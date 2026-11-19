Hace 17 años, la hermana Vitalina Leiva llegó desde El Salvador al norte de Neuquén para sumarse a la misión parroquial del departamento Minas. Lo que comenzó como un destino religioso se transformó, con el paso del tiempo, en una historia de pertenencia: echó raíces en Andacollo, aprendió las costumbres de sus habitantes y se convirtió en una presencia cercana para distintas comunidades de la región.

Integrante de la congregación Hijas del Divino Salvador, la religiosa también dejó su aporte en la construcción del Camino de la Fe, el recorrido que une Ailinco con Villa La Angostura y pone en valor capillas, santuarios, monumentos y expresiones de religiosidad popular de la provincia. Su conocimiento del territorio y de las personas que mantienen vivas esas tradiciones ayudó a recuperar relatos que forman parte de la memoria espiritual neuquina.

Una vocación que la llevó desde El Salvador hasta Andacollo

Vitalina nació en el departamento de San Vicente, en El Salvador. Creció en una familia de once hermanos, en un entorno marcado por la fe católica y el respeto por las tradiciones familiares. Hace 37 años decidió consagrar su vida a Dios y se incorporó a las Hijas del Divino Salvador, una congregación inspirada en el carisma educativo de Don Bosco y dedicada especialmente a la formación de niños y jóvenes.

Su llegada a la Argentina se produjo hace 17 años. Primero pasó cuatro meses en Zapala, donde conoció de cerca el invierno patagónico. En octubre de ese mismo año se trasladó al departamento Minas junto a otras dos religiosas para acompañar la tarea pastoral de la parroquia.

Andacollo se convirtió en su lugar de pertenencia y sus habitantes, en parte de su historia

La presencia de la congregación en la Diócesis de Neuquén había sido solicitada por el entonces obispo, monseñor Marcelo Melani. Para Vitalina, aceptar aquel destino era parte de la promesa que había asumido al consagrarse.

"Hace 37 años me consagré a Dios y le prometí ir donde Él me envíe. Mis superiores me propusieron el norte neuquino y acepté sin conocerlo, para compartir la fe y acompañar a las comunidades", recordó.

Con los años, el paisaje y las personas dejaron de ser desconocidos. Andacollo se convirtió en su lugar de pertenencia y sus habitantes, en parte de su historia. "Mi pueblo querido, he aprendido mucho de la gente bella que vivió y vive en Andacollo. La paciencia que tuvieron los primeros años para enseñarme cómo se vive en otra cultura. Los quiero mucho y me siento querida por todos", expresó.

Las comunidades sostienen su vida religiosa en cada paraje

La tarea de Vitalina se desarrolla en contacto permanente con los pobladores. Visita hogares, acompaña especialmente a personas enfermas, adultos mayores y vecinos que atraviesan situaciones de soledad. También brinda contención espiritual a las familias y participa de las celebraciones religiosas.

Integrante de la congregación Hijas del Divino Salvador, la religiosa también dejó su aporte en la construcción del Camino de la Fe

Las distancias y las características geográficas del departamento Minas exigen organizar los encuentros y las visitas. Las misas se realizan cada quince días y, en los lugares donde no hay capillas, las familias ofrecen sus viviendas para recibir a los vecinos y compartir momentos de oración.

Para la religiosa, esos espacios tienen un valor que excede lo edilicio. Son puntos de encuentro, lugares donde las personas comparten sus creencias y encuentran acompañamiento. "La capilla significa mucho para las comunidades, un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos que viven y practican la misma fe, un lugar sagrado donde se puede pasar un momento a solas con el Dios de la Vida", explicó.

Cada localidad conserva sus propias formas de expresar la espiritualidad. Las fiestas patronales, las novenas y los encuentros de oración forman parte de una tradición que pasa de una generación a otra. Desde la pastoral también se impulsa el acompañamiento entre poblaciones para que puedan participar de las celebraciones de sus localidades vecinas, bajo el lema diocesano "Una comunidad para todas las comunidades".

Su conocimiento del territorio ayudó a recuperar historias para el Camino de la Fe

La convivencia cotidiana con los habitantes le permitió conocer relatos, costumbres y protagonistas de la religiosidad popular. Ese saber resultó especialmente valioso durante el trabajo que comenzó con la llamada Ruta de las Capillas y que, con el tiempo, dio lugar al actual Camino de la Fe.

Vitalina participó de aquella iniciativa y aportó información sobre los espacios religiosos del departamento Minas. Su experiencia en la zona le permitió identificar capillas y acercar referencias sobre su historia y las personas vinculadas con cada lugar.

"Tuve la dicha de ser parte del trabajo de la Ruta de las Capillas, actualmente el Camino de la Fe. Aprendí mucho y aporté datos importantes de las capillas después de algunos años de estadía en el departamento Minas. Se realizó un hermoso trabajo en aquellos años", recordó.

Su contribución también permitió reconocer a quienes sostienen la vida religiosa desde tareas que no siempre tienen visibilidad. Entre ellos mencionó a los bautizadores, las personas que rezan durante los velorios, quienes organizan novenas en sus casas y los celebradores de la Palabra.

Son hombres y mujeres que transmiten conocimientos, acompañan a sus vecinos y mantienen prácticas arraigadas en la historia de cada paraje. Muchas de esas expresiones se sostienen gracias a la participación voluntaria y al compromiso de los propios habitantes.

Por eso, el recorrido no se limita a conocer edificios religiosos o detenerse frente a monumentos. También propone acercarse a las historias de quienes construyeron esos espacios, los cuidaron y conservaron sus tradiciones a lo largo del tiempo.

El Camino de la Fe se extiende desde Ailinco hasta Villa La Angostura y reúne parte del patrimonio religioso, cultural y turístico de Neuquén. La experiencia de Vitalina suma a ese itinerario una mirada construida desde la convivencia: la de una mujer que llegó desde otro país, aprendió de las comunidades y se incorporó a su vida cotidiana.

Desde Andacollo, su misión continúa ligada al acompañamiento y al encuentro con los pobladores. Su aporte ayuda a preservar una memoria que no está solamente en las capillas, sino también en las voces y las prácticas de quienes mantienen viva la espiritualidad del norte neuquino.