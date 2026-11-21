Un grupo de corredores que realizaba un entrenamiento nocturno por la zona de bardas de Neuquén se encontró con una inesperada escena: una Bandera Argentina de grandes dimensiones estaba oculta entre la vegetación, a pocos metros de la Plaza de las Banderas. El hallazgo se produjo el viernes 20 de noviembre y motivó la intervención policial.

Según informó la Policía de Neuquén, el episodio ocurrió pasadas las 20:25, cuando los deportistas recorrían los senderos habituales de entrenamiento y divisaron el símbolo patrio entre los arbustos.

Al advertir la situación, los corredores dejaron la bandera a resguardo y dieron aviso inmediato a las autoridades, a quienes les brindaron detalles sobre el lugar exacto donde la habían encontrado.

El hallazgo se produjo el viernes 20 de noviembre y motivó la intervención policial.

La alerta fue recibida por efectivos que patrullaban las inmediaciones de la Plaza de las Banderas. Los uniformados se dirigieron rápidamente al sector indicado, constataron la presencia de la insignia nacional entre la vegetación y procedieron a trasladarla a una dependencia policial.

Desde el Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales señalaron que, por las dimensiones del pabellón y la cercanía con el monumento, se presume que sería la bandera oficial que se iza en el mástil mayor de la Plaza de las Banderas.

Por el momento, la procedencia de la insignia se mantiene bajo esa hipótesis. El hallazgo, que tuvo como protagonistas inesperados a un grupo de deportistas, permitió recuperar un símbolo patrio que había quedado oculto entre las bardas neuquinas.