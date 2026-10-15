Solo el 20% de los alumnos alcanzan los aprendizajes básicos a la mitad de la secundaria

Solo 19 de cada 100 adolescentes argentinos de 15 años cursan la escuela en el tiempo esperado y alcanzan los conocimientos básicos en Lectura y Matemática. El dato surge de un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, que ubicó al país en el séptimo lugar entre nueve naciones de América Latina.

El trabajo, elaborado por Martín Nistal y Lucía Vallejo, muestra una diferencia entre la asistencia escolar y los resultados de aprendizaje. Aunque el 97% de los adolescentes de 15 y 16 años concurre a la escuela en Argentina, la proporción cae cuando también se consideran la sobreedad y los conocimientos adquiridos.

Uruguay y Chile lideran la comparación regional

El Índice de Resultados Escolares de 2025 ubica a Uruguay en el primer puesto, con 35 de cada 100 estudiantes que llegan a mitad de la secundaria en tiempo y forma. Chile aparece segundo, con 34, mientras que Brasil alcanza 25 y Perú, 23.

México y Colombia registran 20 estudiantes cada 100, apenas por encima de Argentina, que llega a 19. Por debajo quedan Ecuador, con 14, y Paraguay, con siete.

La posición argentina también muestra un retroceso sostenido en la comparación regional. Según el informe, el país perdió lugares en cada medición desde 2012 y pasó del tercer puesto en 2009 al séptimo en 2025.

El nivel de ingresos no explica por sí solo los resultados

El estudio advierte que el desempeño educativo no depende de manera automática de la riqueza de cada país. Argentina tiene el tercer producto bruto interno (PBI) per cápita más alto entre las naciones analizadas, pero obtiene resultados inferiores a los de Brasil y Perú, pese a que ambos registran menores ingresos por habitante y mayores niveles de pobreza.

El especialista en planeamiento y políticas educativas Alejandro Morduchowicz cuestionó que el debate se concentre en la cantidad de alumnos escolarizados sin prestar suficiente atención a lo que aprenden. “En Argentina las autoridades suelen jactarse del aumento de la cobertura, pero omiten los bajos resultados en el aprendizaje”, sostuvo.

Los datos plantean un desafío que va más allá de garantizar la asistencia a clases: lograr que los adolescentes permanezcan en la escuela, avancen sin retrasos y adquieran los conocimientos esperados en Lectura y Matemática.