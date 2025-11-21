Un deportista oriundo de Córdoba sufrió una descompensación cuando participaba de una dura carrera de montaña en San Carlos de Bariloche. El hombre se encontraba a escasos metros de la línea de llegada cuando cayó al asfalto generando una gran preocupación en el público que se había acercado al lugar.

Fue asistido por los equipos de emergencia que se encontraban cerca del lugar. Inmediatamente, le aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar e incluso tuvieron que utilizar un desfibrilador portátil para intentar estabilizarlo. Esta rápida actuación resultó clave para recuperar signos vitales mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia.

El vehículo de emergencias lo trasladó al Sanatorio San Carlos, donde continúa bajo monitoreo pero sin riesgo inmediato, gracias al trabajo realizado en los primeros minutos tras la descompensación.

El corredor se encuentra bien y estable, y destacaron que su familia ya fue notificada sobre lo sucedido. El incidente reavivó la polémica sobre la exigencia física y los controles médicos que se realizan por parte de los organizadores de una prueba que había comenzado la noche del jueves y culminó este viernes.