El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) informó un ligero incremento en los casos de gripe H3N2 durante las primeras semanas de 2026 en Argentina, aunque la circulación general de virus respiratorios se mantiene baja y dentro de los niveles esperados para esta época del año.

Entre el 18 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, se confirmaron 53 casos del subclado J.2.4.1 (K) de Influenza A(H3N2) en 17 jurisdicciones, con una concentración destacada en las regiones Centro y Sur del país.

Las provincias más afectadas fueron Mendoza y Santa Cruz, con 8 casos cada una. Les siguieron la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 6 casos por distrito. También se registraron casos en La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego (3 casos cada una); Catamarca, Córdoba, Corrientes y Entre Ríos (2 casos cada una); y Chubut, La Pampa, Río Negro, San Juan y Tucumán (1 caso cada una).

Las autoridades sanitarias recomendaron consultar al médico ante la aparición de síntomas como fiebre, tos o malestar general para un diagnóstico oportuno y adecuado tratamiento.

En paralelo, la circulación del SARS-CoV-2 permanece estable, con solo dos casos reportados en personas internadas, y no se notificaron casos de virus sincicial respiratorio (VSR). Los especialistas subrayan la importancia de mantener las medidas de prevención y continuar con la vacunación para evitar complicaciones.

Por otro lado, el BEN destacó que en las primeras tres semanas del año se notificaron 99 casos confirmados de coqueluche, una infección respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. Esta cifra representa una incidencia de 0,21 casos por cada 100 mil habitantes y supera los registros de los mismos períodos desde 2019, vinculándose a un aumento observado durante 2025.

El Ministerio de Salud de la Nación recordó que existen vacunas seguras y efectivas para prevenir la coqueluche y alertó que la disminución progresiva en las coberturas de vacunación genera una acumulación de personas susceptibles a contraer esta enfermedad altamente contagiosa.