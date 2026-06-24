Terminó la incertidumbre: apareció el argentino buscado durante el Mundial 2026

La intensa búsqueda de Gustavo Jorge Moledo, el hincha argentino de 57 años que había desaparecido en Dallas mientras seguía a la Selección argentina en el Mundial 2026, tuvo un desenlace en las últimas horas. Las autoridades estadounidenses confirmaron que el hombre fue localizado con vida y que actualmente permanece detenido.

La noticia llevó alivio a familiares, amigos y a la comunidad argentina que se había movilizado para colaborar en su búsqueda luego de que se perdiera todo contacto con él durante la tarde del martes.

Según relataron sus compañeros de alojamiento, Moledo salió alrededor de las 14 desde el hotel donde se hospedaba en Arlington y les comentó que iba a comprar cuerdas para su guitarra. Antes de retirarse, aseguró que regresaría aproximadamente una hora más tarde.

Sin embargo, el hombre nunca volvió al alojamiento y tampoco respondió llamadas ni mensajes, lo que encendió la preocupación entre quienes compartían la estadía con él.

Ante la falta de noticias, familiares y amigos comenzaron a difundir fotografías y pedidos de ayuda a través de grupos de WhatsApp y redes sociales integrados por argentinos que se encuentran en Estados Unidos acompañando a la Selección durante la Copa del Mundo.

La campaña de búsqueda se viralizó rápidamente entre los hinchas argentinos presentes en Dallas y en otras ciudades sede del Mundial, generando una amplia repercusión.

Fuentes oficiales indicaron que, tras la denuncia, las autoridades locales activaron los protocolos correspondientes para intentar reconstruir los movimientos del argentino y determinar su ubicación.

La confirmación de su aparición llegó durante la mañana de este miércoles. La policía informó que Moledo fue encontrado y permanece bajo custodia, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias que derivaron en su detención.

El argentino había viajado solo a Estados Unidos para presenciar los partidos de la Selección, aunque durante su estadía compartía alojamiento con otros compatriotas y también se había reencontrado con un amigo con quien ya había asistido a los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no difundieron información sobre posibles cargos o infracciones, por lo que el caso continúa rodeado de incertidumbre.

Lo que comenzó como una intensa búsqueda internacional terminó con la aparición de Gustavo Moledo, aunque todavía quedan interrogantes por resolver sobre lo ocurrido durante las horas en las que estuvo desaparecido y los motivos que llevaron a su arresto en territorio estadounidense.