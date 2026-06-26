Terremoto en Venezuela: los conmovedores rescates de mascotas en medio de una tragedia con 235 muertos

Venezuela acaba de sufrir el terremoto más fuerte desde 1900, con una magnitud de 7.5 y otro de 7.1, registrados la noche del miércoles que afectaron principalmente la capital venezolana, Caracas, y el estado de La Guaira, provocando graves daños, de acuerdo con un balance oficial dado a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



Este país registra actividad sísmica de forma frecuente. Entre los terremotos más destructivos de su historia reciente, figuran el de Cariaco ocurrido en 1997 que dejó un saldo de 73 muertos y el de Caracas de 1967 que provocó 236 fallecidos.



Los daños humanos son muy preocupantes, con cifras de muertos, heridos y desaparecidos que aumentan hora tras hora. Según el último reporte de este jueves por la noche son 235 las víctimas fatales y más de 4300 heridos.



Mientras tanto, continúa la búsqueda y rescate de todo ser vivo, personas y animales.

Los rescatistas ofrecen agua a los animales encontrados y con sus propias manos quitan sedimentos y varillas que los aprisionan.



“Ellos también merecen ser rescatados”, dijo un ciudadano venezolano. “En medio de ésta tragedia, no olvidemos a los animalitos que han quedado atrapados, heridos o separados de sus familias tras el terremoto. Cada vida cuenta y cada rescate importa”, agregó.



El rescate de los animales puso sobre la mesa la importancia de proteger todas las vidas.



Apenas dos horas después de ambos terremotos, comenzó a circular un video donde un hombre puso en riesgo su vida, ingresando a un edificio con evidentes fallas estructurales y a poco de derrumbarse, para rescatar a sus perros que continuaban atrapados en el interior.





