La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz María Corina Machado convocó a los venezolanos dentro y fuera del país a organizarse de manera "muy organizada y eficiente" para responder a la emergencia causada por los terremotos, en un mensaje que suspendió momentáneamente la batalla política para poner el foco en la catástrofe humana. "Venezuela nos necesita a todos", afirmó Machado en sus redes sociales, señalando que el país "ha sido golpeado en el alma" y que muchos venezolanos tienen familiares o allegados fallecidos o desaparecidos. La dirigente anunció que las redes y estructuras de su partido Vente Venezuela estarán disponibles para ayudar a localizar personas, canalizar solicitudes de asistencia urgente y conectar a familias con seres queridos incomunicados. "Ante todo recordemos que no estamos solos, nos tenemos", expresó, destacando las "muestras de generosidad infinitas" de la diáspora venezolana y la voluntad de colaborar incluso de quienes permanecen en el país en condiciones difíciles.

El llamado de Machado cobra una dimensión particular ante la dimensión del drama que revelan los datos: mientras el balance oficial asciende a 188 muertos y 1.520 heridos, la cifra de personas reportadas como desaparecidas supera los 42.000, una brecha que anticipa que el saldo final de la tragedia será considerablemente mayor al que reflejan los registros actuales. Los dos sismos de magnitud 7,5 y 7,2 —los más potentes en Venezuela desde 1900, según el Servicio Geológico de Estados Unidos— dejaron al menos 346 estructuras colapsadas o gravemente dañadas, entre ellas hospitales y edificios residenciales, en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo y Falcón. El aeropuerto de Maiquetía permanece cerrado, lo que complica el ingreso de los equipos de rescate internacionales que ya están en camino desde Francia, Estados Unidos y otros países.

La respuesta a la catástrofe está generando un fenómeno inédito en la Venezuela de los últimos años: la suspensión tácita de las hostilidades políticas ante la emergencia humanitaria. El presidente chileno José Antonio Kast —férreo crítico del chavismo— llamó a Delcy Rodríguez en el primer contacto entre ambos países desde que Venezuela rompió relaciones con Chile en 2024. Trump anunció 150 millones de dólares de ayuda para un gobierno al que meses atrás amenazó con convertir en "estado 51". Y ahora Machado, quien lleva años enfrentada al régimen que controla el aparato estatal, convoca a la unidad nacional usando sus propias estructuras partidarias como red de asistencia. En el horror de los escombros, Venezuela está descubriendo que la solidaridad no reconoce las líneas que la política trazó.