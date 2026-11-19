Tomás Natenzon, el bombero voluntario que estuvo detenido durante la visita del papa León XIV y posteriormente fue sobreseído por la Justicia, volvió a referirse al caso y esta vez mostró detalles del trabajo técnico que, según explicó, realizó junto al equipo encargado del sistema de comunicaciones utilizado durante la estadía del Pontífice en la Argentina.

Un día después de publicar un extenso descargo sobre su detención, Natenzon difundió en sus redes sociales imágenes del despliegue y aseguró que durante semanas participaron profesionales en la instalación de una infraestructura que alcanzó diferentes puntos de la agenda papal.

“Durante semanas, un equipo de profesionales trabajó en la planificación, el diseño y la puesta en marcha de una infraestructura que incluyó más de 20 repetidoras en los distintos puntos de la agenda”, relató.

Entre los lugares mencionó Palermo, el Episcopado en la Ciudad de Buenos Aires, el Cottolengo Don Orione, Luján, FADEA y la Catedral de Córdoba, además de otros sitios vinculados con las actividades de León XIV.

Natenzon sostuvo que tuvo a su cargo parte del diseño técnico del sistema utilizado durante el operativo.

“Fue un orgullo formar parte de ese equipo y tener la responsabilidad de diseñar las configuraciones utilizadas en el despliegue”, afirmó.

Cómo funcionaba el sistema durante la visita papal

Entre las herramientas utilizadas, Natenzon mencionó una arquitectura denominada IP Site Connect, diseñada para conectar los equipos instalados en diferentes puntos mediante una misma red de comunicaciones.

Según explicó, el sistema permitía que personas ubicadas en distintos escenarios de la agenda papal pudieran mantenerse comunicadas entre sí. El joven sostuvo que esa infraestructura adquirió especial importancia ante la gran concentración de personas registrada durante las actividades de León XIV.

“Su importancia fue fundamental por la enorme cantidad de personas presentes, debido a que las redes de telefonía celular estaban saturadas y no funcionaban con normalidad”, explicó.

Natenzon afirmó que el trabajo requirió varias semanas de preparación y destacó que, según su relato, la infraestructura continuó funcionando durante todo el operativo.

“Fueron semanas de muchísimo trabajo, planificación y compromiso. Y quiero destacar que, más allá de todo lo que sucedió después, el sistema respondió y funcionó correctamente durante los días previos, el evento y también después”, señaló.

Fue detenido y luego sobreseído

La publicación adquiere relevancia después de la detención de Natenzon ocurrida el 8 de noviembre, durante un control policial en inmediaciones del Monumento de los Españoles, en Palermo.

En aquel momento fue investigado por el uso de una presunta acreditación apócrifa, en medio del fuerte dispositivo de seguridad desplegado por la presencia del Papa.

El caso tuvo una importante repercusión pública durante las primeras horas. Posteriormente se confirmó que Natenzon es bombero voluntario de Vuelta de Rocha y que trabaja profesionalmente en el área de telecomunicaciones.

El 14 de noviembre, la Justicia dispuso su sobreseimiento y ordenó su libertad. La resolución estableció además la realización de un tratamiento ambulatorio.

Tras recuperar la libertad, el joven comenzó a publicar su versión de los acontecimientos. Primero aseguró que nunca había tenido intención de atentar contra el Pontífice y cuestionó haber quedado públicamente asociado con una posible amenaza.

Ahora decidió concentrarse en el trabajo que asegura haber realizado durante la organización y desarrollo de la visita papal.

“Detrás de cada comunicación hubo un gran trabajo técnico y humano. Me enorgullece haber sido parte de este equipo y quería que esta parte de la historia también se conociera”, concluyó.