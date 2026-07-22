Trasladan 30 felinos del ex Zoológico de Luján a Estados Unidos y Sudáfrica

El zoológico de Luján, ubicado en el kilometro 58 del Acceso Oeste, fue clausurado en febrero de 2020, por graves denuncias de maltrato animal. Durante años, el lugar se caracterizó por permitir el contacto directo del público con animales salvajes, una práctica cuestionada por especialistas y organizaciones de protección animal. Desde entonces, el predio permanece cerrado y bajo un proceso de reconversión.

Más de 60 animales que quedaron allí, son rescatados de a poco por organismos internacionales que gestionan su traslado a santuarios de otros países. En febrero de 2026 se concretaron los primeros movimientos, los osos pardos “Gordo” y “Florencia”, fueron derivados al santuario de Belitsa en Bulgaria. La tigresa de Bengala “Flora” fue trasladada al Felida Big Cat Sanctuary en países Bajos, aunque lamentablemente, falleció pocas semanas después por una peritonitis severa. Los casos mencionados fueron prioridad por la gravedad de sus cuadros clínicos, tras evaluaciones veterinarias realizadas en el año 2025.

El operativo será coordinado por la ONG Four Paws International junto al Gobierno argentino.

Los destinos de los 30 felinos dependen de la capacidad de recepción de los santuarios y de los protocolos sanitarios de cada país. Una vez concretado éste operativo, aún quedaran 30 animales más en el predio, esperando su reubicación. El proyecto contempla que los animales no podrán ser comercializados ni destinados a actividades turísticas o recreativas. El objetivo es garantizar su recuperación y bienestar en espacios diseñados para su cuidado.

Desde febrero de 2026 ya fueron reubicados dos osos pardos y una tigresa de Bengala.

La logística del próximo traslado se organizará en dos contingentes de 15 ejemplares cada uno, en lo que se considera el operativo de mayor escala desde que comenzó el proceso de reubicación.

La iniciativa es liderada por la ONG Four Paws International, con sede en Suiza, que coordina junto con el gobierno nacional la salida de los animales hacia destinos donde podrán vivir en condiciones de bienestar y seguridad.

El objetivo es garantizar su recuperación y bienestar en ambientes naturales.

El traslado de los felinos, significa un paso clave en la reubicación internacional de fauna y en la erradicación de prácticas de explotación animal. Los santuarios ofrecen espacios amplios y naturales para la vida silvestre. Atención veterinaria especializada y condiciones de seguridad y bienestar que no pueden garantizarse en cautiverios urbanos.

El operativo de agosto será un hito en el proceso de rescate de los animales del ex Zoológico de Luján. La acción conjunta de organizaciones internacionales y del Estado Argentino, busca reparar años de maltrato y ofrecer a los felinos una vida digna en santuarios especializados.