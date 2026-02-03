La tragedia ocurrida en Villa Devoto sigue generando conmoción. Dos hermanitos de 2 y 4 años murieron intoxicados por monóxido de carbono, junto a su niñera, dentro de un departamento ubicado en la calle Mercedes al 4400. Las primeras pericias confirmaron que el origen del fatal desenlace fue una obstrucción en el sistema de ventilación del calefón, lo que provocó la acumulación del gas en el ambiente.

Soledad Sormunen, la madre de los niños, atraviesa horas de profundo dolor. Tiene 37 años y perdió a María Justina, de 4, y Juan Martín, de 2, en un hecho que ocurrió el lunes por la tarde, cuando regresó de su trabajo y encontró a los tres tendidos en el piso del departamento. “Estoy en crisis, estoy destruida”, expresó, todavía en estado de shock.

La familia alquilaba la vivienda desde septiembre y, según contó la mujer, nunca hubo señales de que algo pudiera salir mal. “Jamás nos imaginamos una tragedia así”, dijo, mientras intentaba reconstruir lo ocurrido. De acuerdo a los primeros informes técnicos, el problema no estuvo vinculado a la cocina, cuyo suministro de gas estaba cerrado, sino a otro sector del inmueble.

Soledad también remarcó que nadie la contactó oficialmente para explicarle los resultados de la inspección, y cuestionó la falta de advertencias previas sobre el estado del sistema de ventilación. El monóxido de carbono es un gas imperceptible, sin olor ni color, lo que lo vuelve especialmente peligroso en espacios cerrados.

En medio del dolor, la mujer dedicó palabras cargadas de amor a la niñera que cuidaba a sus hijos. “Era un angelito, los amaba y los cuidaba mucho”, recordó. Contó que solían ir a la plaza y que los niños estaban felices. “Mis angelitos”, repitió, quebrada.