La monogamia no es un comportamiento natural, sino una construcción histórica y cultural que adquirió especial fuerza en Occidente. Así lo planteó el licenciado en Sociología Alejandro Chuca, quien analizó cómo se organizan las relaciones amorosas, por qué la pareja ocupa un lugar central en la vida de las personas y de qué manera cambiaron las formas de vincularse durante las últimas décadas.

"Hay muy pocas cosas que sean naturales en el comportamiento humano y la monogamia, sin duda, no es un comportamiento natural", sostuvo en diálogo con Entretiempo por AM550. Para fundamentar su mirada, explicó que el estudio de distintas civilizaciones permite advertir que este modelo está lejos de ser una regla universal. Por el contrario, señaló que, a lo largo de la historia, la monogamia aparece más cerca de la excepción que de la norma.

Según Chuca, el modelo que hoy se conoce en las sociedades occidentales tiene características relativamente recientes. "Es más bien una construcción histórica que se da fuertemente en Occidente", afirmó, y estimó que la forma actual de entender la monogamia tiene apenas entre 100 y 200 años.

El sociólogo explicó que la pareja ocupa el lugar más alto de los vínculos

Uno de los puntos centrales de su análisis fue la necesidad de ampliar la definición de monogamia. El especialista advirtió que, cuando se habla de este concepto, suele pensarse únicamente en la exclusividad sexual y afectiva. Sin embargo, consideró que esa mirada deja afuera una dimensión fundamental.

"La monogamia es un sistema de relaciones que pone en el centro y en la cima de la jerarquía a la pareja, por sobre todas las demás relaciones", explicó. En otras palabras, dentro de esta organización, la relación amorosa adquiere una importancia superior a la que tienen los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos e incluso los propios padres.

Para Chuca, esa posición explica por qué una separación puede provocar una crisis tan profunda. Como ejemplo, señaló el uso de la palabra duelo para describir el final de una relación. Se trata del mismo término que se utiliza ante la muerte de un familiar o de una persona cercana.

"Fíjense la magnitud que tiene la pareja, que la ponemos al nivel de la muerte", expresó. Aunque reconoció que la comparación puede parecer exagerada, sostuvo que también permite entender el lugar que ocupa ese vínculo en la identidad de las personas.

"Uno es novio de, marido de, esposa de. Y cuando esa pareja se termina, cuando era el centro y la cima del sistema vincular, el sostén y la red de apoyo frente a la hostilidad de la vida, cuando eso se cae, duele mucho", describió.

Desde su perspectiva, el sufrimiento no responde solamente al final del amor, sino también a la manera en que se organizan las relaciones. Cuando la pareja concentra la mayor parte de las expectativas, los afectos y los proyectos, su ruptura puede sentirse como el derrumbe de todo un mundo.

El sociólogo vinculó esa lógica con el caso de Nvidia mencionado durante la entrevista. La situación que involucró al CEO de la compañía y una presunta infidelidad, explicó, mostró hasta qué punto una relación personal puede tener consecuencias que exceden el ámbito privado.

"Esa pareja, al final, estaba sosteniendo el orden económico mundial", planteó, en referencia al impacto que el episodio podía tener sobre el escenario geopolítico y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Y resumió la paradoja con una imagen: "Nadie lo pensaba, pero estaba todo dependiendo un poco de ese hilo, que es muy finito y, a su vez, muy grueso".

Chuca diferenció la monogamia perpetua de las relaciones sucesivas

El especialista también describió los cambios que transformaron la vida amorosa durante las últimas décadas. Según explicó, actualmente predomina un modelo que se conoce como «monogamia serial», en el que las personas pueden atravesar distintas relaciones estables a lo largo de su vida.

Señaló el uso de la palabra duelo para describir el final de una relación. Se trata del mismo término que se utiliza ante la muerte de un familiar o de una persona cercana

Para comprender esa transformación, distinguió dos formas de organización. La primera es la monogamia perpetua, en la que la separación no estaba legitimada socialmente y el divorcio no tenía reconocimiento legal. En Argentina, recordó, el divorcio se legalizó en 1987, aunque antes existían separaciones de hecho.

Chuca señaló que el temor a una ruptura también cambió con el paso del tiempo. "Yo recuerdo de chico el miedo que tenía de que mis padres se divorciaran", contó. Hoy, en cambio, considera que la separación está mucho más naturalizada y que las personas ya no sienten la misma presión social para sostener una pareja a cualquier costo.

"Las personas tienden a tener varias parejas de manera sucesiva, repetidamente", explicó sobre la monogamia serial. En ese escenario, ni los hijos, ni la convivencia ni un proyecto laboral necesariamente obligan a continuar una relación.

El sociólogo describió un recorrido que se repite en muchas historias amorosas: las personas se enamoran, estabilizan el vínculo, atraviesan una etapa de menor intensidad, enfrentan una crisis y, finalmente, pueden separarse para comenzar otra relación.

Ese movimiento, sostuvo, produce un régimen afectivo marcado por la incertidumbre. "Nos encontramos cada cierta cantidad de tiempo atravesando una crisis, un duelo, un cambio de identidad y la necesidad de volver a empezar", afirmó.

En ese contexto, cuestionó una frase habitual que suele escucharse después de una separación: "Bueno, ahora tenés que rehacer tu vida". Para Chuca, la expresión también resulta llamativa cuando se dirige a personas mayores que perdieron a su pareja después de compartir gran parte de su existencia.

"Quizás una persona ha vivido 70 u 80 años de una manera bastante normal. A esa edad es más probable que muera a que siga viva. Y, sin embargo, lo que a uno le sale recomendarle es: 'Bueno, tenés que rehacer tu vida', como si no hubiese hecho ya una vida", reflexionó.

Las diferencias de género también atraviesan las expectativas amorosas

El especialista analizó si la infidelidad tiene el mismo significado social cuando la protagoniza un hombre o una mujer. Para responder, puso el foco en las desigualdades históricas y en las distintas oportunidades que tuvieron ambos géneros para desarrollar una vida independiente.

Explicó que, durante mucho tiempo, las mujeres tuvieron menos posibilidades de acceder al mercado laboral, alcanzar independencia económica o mejorar su posición social por fuera del matrimonio. En ese escenario, formar una pareja con alguien de una condición socioeconómica más favorable podía convertirse en una de las pocas alternativas para modificar sus condiciones de vida.

"Las mujeres depositaron muchas más expectativas en la relación de pareja que los hombres, por razones patriarcales", sostuvo. Según describió, mientras ellas concentraban buena parte de sus proyectos en el matrimonio y el amor, los hombres podían distribuir su tiempo entre el trabajo, el deporte y otras actividades de la esfera pública.

"La pareja es una parte más de todas esas esferas que tenemos en nuestra vida", explicó. Por eso, consideró que una separación podía tener un peso diferente: para un hombre podía representar el final de una parte de su vida, mientras que para una mujer podía afectar un espacio que había concentrado una porción mucho mayor de sus actividades, su energía y sus expectativas.

Sin embargo, sí explicó que las normas sociales suelen aplicarse con mayor dureza sobre determinados grupos. "La monogamia es un conjunto de normas que se imponen de tal manera que terminan naturalizándose", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que las mujeres fueron históricamente más exigidas que los hombres para respetar las reglas de fidelidad. Esa diferencia también aparece en las explicaciones culturales que buscan justificar las conductas masculinas.





La entrevista completa: