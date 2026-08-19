Una vacuna experimental contra el cáncer de piel mostró resultados positivos y abre una nueva esperanza

Una vacuna experimental contra el cáncer de piel mostró resultados positivos en la última etapa de un ensayo clínico y podría convertirse en un importante avance para el tratamiento del melanoma, una de las formas más agresivas de esta enfermedad.

El desarrollo está a cargo de los laboratorios estadounidenses Moderna y Merck y utiliza tecnología de ARN mensajero (ARNm), la misma plataforma que cobró notoriedad mundial con algunas de las vacunas contra el COVID-19.

Según anunciaron ambas compañías este miércoles, el tratamiento alcanzó resultados positivos en un ensayo clínico de fase 3, la etapa más avanzada de evaluación antes de solicitar la autorización de un medicamento. Las empresas señalaron que se trata del primer resultado positivo comunicado en fase 3 para una terapia contra el cáncer basada en ARN mensajero.

Cómo es Intismeran autogene, la vacuna que abre una ventana de esperanza contra el cáncer de piel

La vacuna Intismeran autogene (antes conocida como mRNA-4157 o V940), está diseñada de manera personalizada a partir de las características genéticas del tumor de cada paciente. El objetivo es entrenar al sistema inmunológico para que pueda reconocer las células cancerosas y atacarlas.

El ensayo incluyó a más de 1.100 pacientes con melanoma avanzado que habían sido operados previamente. La terapia fue administrada en combinación con Keytruda, un medicamento de inmunoterapia desarrollado por Merck. Los resultados mostraron una mejora estadísticamente significativa en la supervivencia libre de recaída en comparación con el tratamiento basado únicamente en Keytruda. Además, el estudio alcanzó otro de sus objetivos al reducir el riesgo de que la enfermedad se propagara hacia otras partes del organismo.

La particularidad del tratamiento está en su carácter personalizado. A diferencia de una vacuna preventiva tradicional, esta terapia busca actuar sobre un cáncer que ya fue diagnosticado, utilizando información específica de las mutaciones presentes en el tumor de cada paciente para generar una respuesta inmunitaria dirigida.

El desarrollo representa un nuevo paso en la utilización del ARN mensajero para tratamientos oncológicos. La tecnología permite entregar instrucciones a las células para que produzcan determinadas proteínas capaces de activar al sistema inmunitario frente a las células tumorales.

Moderna y Merck tienen previsto presentar los resultados completos del estudio en un congreso médico y posteriormente avanzar con las presentaciones regulatorias necesarias para solicitar la aprobación del tratamiento. El melanoma es el tipo de cáncer de piel más agresivo y puede extenderse rápidamente hacia otros órganos cuando alcanza estadios avanzados. De acuerdo con los datos difundidos en relación con el desarrollo, en 2022 se registraron más de 330.000 nuevos casos de melanoma en todo el mundo.

Aunque los resultados son alentadores, la terapia continúa siendo experimental y todavía debe atravesar el proceso de evaluación de las autoridades sanitarias antes de estar disponible de manera generalizada.

El anuncio, de todos modos, marca un punto de inflexión para la investigación contra el cáncer: por primera vez, una terapia oncológica basada en ARN mensajero logró resultados positivos en un ensayo de fase 3, reforzando la posibilidad de utilizar tratamientos cada vez más personalizados para atacar determinados tipos de tumores.