El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) brinda a sus afiliados la posibilidad de incorporar a sus hijos o nietos con discapacidad a la obra social, siempre que se presente la documentación requerida para completar el trámite.

Para realizar la afiliación, el titular, la persona interesada o un apoderado pueden gestionar el proceso, que se realiza de forma presencial en las agencias del PAMI. Se recomienda sacar un turno online previamente para garantizar una mejor atención.

El PAMI contempla tres tipos de afiliación: "Afiliación titular definitiva", "Otras afiliaciones titulares" y "Afiliación de personas a cargo del titular". La incorporación de hijos o nietos con discapacidad corresponde a esta última categoría.

Hijos con discapacidad para incorporarse al sistema PAMI

En el caso de los hijos con discapacidad, el trámite está dirigido a aquellos mayores de 21 años que sean hijos del titular o de su cónyuge. Tanto el titular como un apoderado pueden realizar la gestión.

Para afiliar a nietos con discapacidad, estos deben ser mayores de edad, tener una discapacidad física o mental y estar a cargo exclusivo del titular. La gestión también puede ser efectuada por el titular o un apoderado.

Estas afiliaciones no tienen un plazo de vencimiento, excepto en situaciones específicas. No podrán incorporarse familiares o convivientes que ya sean titulares de un beneficio previsional y tengan acceso a otra obra social nacional, provincial o municipal, o que sean titulares de una pensión no contributiva.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), conocido como PAMI, es la obra social destinada a jubilados y pensionados de Argentina, con una cobertura que supera los 5 millones de afiliados en todo el país. Además de adultos mayores, incluye a sus familiares a cargo, personas con discapacidad, veteranos y excombatientes.