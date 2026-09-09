María Soledad Calle, la dirigente de la UOM y referente de La Cámpora que compró el departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner en el edificio de San José 1.111, presentó una explicación ante la Justicia sobre la adquisición del inmueble.

A través de un escrito presentado por su abogado, Pablo Slonimsqui, Calle aseguró que la propiedad fue comprada con recursos propios y que el objetivo era destinarla al funcionamiento de una fundación dedicada a realizar estudios vinculados con el desarrollo de la Argentina.

Sin embargo, en la presentación judicial no se especificó cómo se llamaría la fundación, qué características tendría ni cuáles serían sus actividades. La situación se encuentra bajo investigación judicial. Los magistrados buscan determinar el origen del patrimonio de Calle y establecer si sus ingresos guardan correspondencia con los bienes que posee.

En ese marco, la Justicia ya recibió información de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que acredita que Calle trabajó para el sindicato metalúrgico. Además del departamento de San José 1.111, la investigación contempla otros bienes, entre ellos los vehículos registrados a su nombre.

Sobre la camioneta Peugeot 3008, el abogado sostuvo que fue adquirida en 2023 después de la venta de dos vehículos que ya formaban parte del patrimonio de Calle: una Nissan Kicks y un Toyota Etios.

También explicó la situación de un BMW que figura con titularidad compartida entre Calle y su pareja. Según la presentación, el automóvil fue adquirido por su pareja, quien decidió compartir la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza habitualmente.

La explicación forma parte de las actuaciones que lleva adelante la Justicia para determinar si existe alguna inconsistencia entre el patrimonio declarado por la dirigente y sus ingresos. Por el momento, la investigación continúa y la presentación de Calle constituye su explicación sobre el origen de los bienes cuestionados.