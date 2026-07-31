Un veterinario advirtió que perros y gatos no deben reemplazar a los hijos en las familias

El profesional español José Luis Puchol, director del Hospital Veterinario Puchol, afirmó que los gatos y los perros, no deberían ocupar el lugar de los hijos en las familias.



En España hay 9 millones de perros y 6 millones de gatos, frente a 8 millones de personas menores de 18 años.



Esta tendencia no es un fenómeno aislado en el país europeo. En Estados Unidos se estima que hay más de 56 millones de hogares con perros y 43 millones de hogares con uno o más gatos.



Esta realidad se replica en países de todo el mundo, incluida Argentina.



Consultado sobre si es un problema el hecho de que haya más animales que niños, respondió: no, el problema es que haya pocos niños.



También agregó que la función de los animales de compañía, no debe ser reemplazar a los hijos, aunque reconoció que una parte de los tutores, si les da ese rol.

Luego, vinculó la baja natalidad con las dificultades económicas y la falta de tiempo para criar niños.



El veterinario indicó que la decisión de muchas personas de no tener hijos, quizá abra un hueco que luego se cubrirá con animales, pero remarcó que eso no implica una relación de causa y efecto entre ambos fenómenos.



No tenemos que pensar que los perros y gatos tienen que ocupar el lugar del niño, ambos pueden ser perfectamente compatibles.



Puyol también se refirió a los cambios que se observan en el vínculo entre tutores y animales de compañía. El término “dueño” fue reemplazado por “tutor.

Ante un tratamiento costoso, antes la respuesta era “con ese dinero me compro 3 perros como éste”. Hoy, cada tutor está dispuesto a hacer todo lo mejor por su perro, gato, etc, sin reparar en gastos, entendiendo que son una parte fundamental de la familia.



Éste fenómeno abarca a varias generaciones, según un relevamiento de Forbes en Estados Unidos, los millennials constituyen el mayor porcentaje de tutores de animales en la actualidad, (33%), les siguen la generación X (25%) y con un margen muy estrecho los baby boomers (24%).



