Villa Pehuenia festejó el Día del Niño con juegos, espectáculos y sorteos

El Salón de Actividades Físicas (SAF) de Villa Pehuenia-Moquehue se convirtió este sábado en el escenario de una jornada especialmente pensada para los más chicos, con una gran convocatoria de familias que participaron del festejo por el Día del Niño. La actividad comenzó a las 15 y reunió a los más chicos de Villa Pehuenia-Moquehue y de Lonco Luan, en una tarde que combinó juegos, espectáculos y distintas propuestas recreativas.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de “Tutú”, un espectáculo que combinó clown, circo y humor poético. También estuvieron presentes Súper Mario y los personajes de La Granja de Zenón, que recorrieron el espacio y compartieron la celebración con los niños y niñas.

Juegos, circo y bicicletas: así fue el festejo del Día del Niño en Villa Pehuenia

La jornada incluyó además sorteos. Se entregaron cinco bicicletas y distintos juguetes, que se sumaron a las actividades preparadas para las familias.

La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue, a través del trabajo conjunto de las áreas de Ciudadanía, Deportes y Cultura Municipal. El intendente Arturo de Gregorio destacó la participación de la comunidad y valoró especialmente que las familias se hayan acercado a compartir la jornada.

Juegos, circo y bicicletas: así fue el festejo del Día del Niño en Villa Pehuenia

“Ver a nuestros niños y niñas disfrutar y compartir nos llena de alegría y de orgullo”, expresó el jefe comunal al referirse al festejo.

La celebración se sumó a las distintas propuestas que durante agosto se desarrollan en localidades neuquinas en el marco del Mes de la Niñez, con actividades culturales y recreativas destinadas a las familias.