La fecha oficial de fundación de Villa Traful es el 30 de noviembre de 1936, por lo que este año la localidad alcanzará sus primeros 90 años de historia. A lo largo de estas nueve décadas, el pequeño poblado ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi pasó de ser un rincón aislado de la cordillera a convertirse en uno de los destinos turísticos más buscados de la provincia de Neuquén.

Sus paisajes naturales, el Bosque Sumergido, los miradores sobre el lago y su entorno de bosques nativos la transformaron en una parada obligada para miles de visitantes que recorren cada año la Ruta de los Siete Lagos.

Un aniversario que llegó a la Legislatura

En los últimos días, la Legislatura de Neuquén comenzó a analizar una declaración de interés por el 90° aniversario de Villa Traful, una iniciativa que busca destacar la trayectoria de la localidad y su importancia dentro de la provincia.

Durante el debate, también se puso en valor el potencial turístico de la villa y el impacto que tendrá la finalización de obras de conectividad consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.

Mirando hacia el futuro

Además del aniversario, Villa Traful atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos y acciones vinculadas al turismo, el ambiente y la infraestructura local.

La mejora de la conectividad aparece como uno de los desafíos más importantes para los próximos años, junto con la preservación del entorno natural que distingue a la localidad y que la convirtió en uno de los sitios más reconocidos de la Patagonia.

Mientras tanto, vecinos, prestadores turísticos y autoridades ya comienzan a palpitar un aniversario especial. No todos los días una aldea de montaña cumple 90 años, y en Villa Traful la celebración promete ser también una oportunidad para recordar su historia y proyectar su futuro.