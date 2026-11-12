La ciudad de Neuquén se prepara para una nueva edición de La Noche de las Vinotecas, una propuesta que invita a descubrir la producción vitivinícola y los sabores regionales a través de un recorrido por distintos emprendimientos de la capital. La actividad se realizará este viernes y combinará degustaciones de vinos patagónicos, gastronomía y experiencias vinculadas con la producción local.

El recorrido comenzará a las 18 desde la Oficina de Informes Turísticos del Parque Central, ubicada en la intersección de avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril. La primera parada será en Zorro Colorado, una destilería artesanal de gin y vermut donde los participantes podrán conocer el proceso de elaboración y degustar sus productos.

Vino a Tu Casa cerrará la experiencia con una degustación de Pinot Noir neuquinos de diferentes terroirs.

La segunda escala será en Casa León, donde se realizará una cata de tres etiquetas de vinos regionales acompañadas por un maridaje con productos de la zona. Además, el establecimiento ofrecerá precios promocionales en todas las etiquetas de su carta durante la jornada.

El circuito finalizará en Vino a Tu Casa, una vinoteca boutique especializada en vinos, gins y vermús de la Patagonia. Allí habrá una degustación de Pinot Noir neuquinos de diferentes terroirs, acompañados por un maridaje dulce para descubrir los matices de esta variedad según las características de cada zona productiva.

El recorrido comenzará a las 18 desde la Oficina de Informes Turísticos del Parque Central.

La experiencia tiene un valor de 75.000 pesos por persona y una promoción de 120.000 pesos para dos participantes. El precio incluye los traslados y todas las degustaciones previstas. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y busca fortalecer la promoción de los vinos neuquinos, además de vincular a productores, comercios y el sector turístico.

Para obtener información y realizar reservas, los interesados pueden comunicarse con Alto Limay Viajes a los teléfonos 299-5479120 o 2948-419149. La actividad tendrá cupos limitados.