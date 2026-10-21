La producción patagónica busca ganar terreno en los mercados internacionales y Neuquén se convirtió en una vidriera para mostrar sus sabores. Productores de alimentos y bebidas de Neuquén y Río Negro participaron de la Energy Trade Mission | Neuquén Edition, donde presentaron sus elaboraciones ante empresarios y delegaciones extranjeras que llegaron a la provincia por la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La actividad fue organizada por la Cámara de Comercio Argentina-Texas (ATCC) y se desarrolló entre el 18 y el 22 de octubre. En ese marco, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, recorrió el espacio de exhibición montado en el Centro de Convenciones Domuyo y dialogó con representantes del sector sobre las posibilidades de promoción turística y gastronómica que generan estos encuentros.

La muestra “Productos Premium de la Patagonia” reunió emprendimientos que buscan ampliar sus oportunidades comerciales.

La participación de los emprendimientos comenzó el domingo 18, durante la recepción de bienvenida realizada en el Rincón Club de Campo, donde ofrecieron una degustación de productos regionales. La propuesta continuó el martes 20, durante el Energy Trade Mission Summit, con una muestra bajo la consigna “Productos Premium de la Patagonia”, que permitió exhibir la diversidad de la producción local.

Entre los emprendimientos participantes estuvieron Bodega Malma, Bodega Familia Schroeder, Mabellini Wines, Arytza, Valkyria Gin, Fruch, Aluminé Honey, Olivares del Neuquén, Praderas Neuquinas, Canelo Patagonia y Quesería Ventimiglia, entre otros. La selección incluyó vinos, bebidas y alimentos regionales con potencial para llegar a nuevos compradores.

Bodegas, elaboradores de alimentos y productores regionales participaron de la Energy Trade Mission en Neuquén.

La iniciativa también apunta a vincular la actividad energética con otros sectores de la economía provincial. La llegada de empresarios y delegaciones internacionales por eventos relacionados con Vaca Muerta genera movimiento en alojamientos, restaurantes y servicios turísticos, al tiempo que ofrece una oportunidad para mostrar los productos y destinos de la región.

El grupo de productores comenzó a trabajar de manera conjunta en octubre de 2025 para fortalecer la identidad de origen Patagonia y ampliar sus posibilidades comerciales. Desde este año cuenta con el acompañamiento de la Comisión de Alimentos y Bebidas de la Cámara de Comercio Argentina-Texas, Capítulo Patagonia, presidida por Pedro Soraire. La participación en la misión busca consolidar ese trabajo y acercar la producción regional a potenciales nuevos mercados.