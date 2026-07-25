Lo vio desde el auto y frenó: cómo fue el descubrimiento del gliptodonte que moviliza a Neuquén

Jorge Necul observó una figura extraña desde un vehículo mientras recorría la Ruta Provincial 3 y decidió detenerse para revisar el lugar. “Pensé que era un huevo de dinosaurio”, contó en diálogo con Entretiempo por AM550 al recordar el primer momento del descubrimiento. El vecino viajaba junto a su hermano desde Mariano Moreno hacia Las Lajas cuando vio una forma diferente sobre el cerro.

Según explicó, volvió sobre sus pasos porque la imagen había llamado su atención. “Mi hermano me decía: ‘¿Cómo va a haber un huevo de dinosaurio en el cerro?’. Cuando bajé y lo observé mejor, pude darme cuenta de que era algo distinto”, relató.

El hallazgo de los restos de un gliptodonte se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros de Mariano Moreno, sobre la Ruta Provincial 3, en la zona conocida como Valle del Covunco. Necul destacó que se trata de un sector con mucho movimiento durante todo el año.

“Es una zona muy transitada. Mucha gente va al río, a comer un asado o a pasar el día. Por eso también me sorprende que haya sido yo quien lo encontró”, señaló el descubridor.

Especialistas trabajan para retirar el fósil encontrado en Mariano Moreno

Luego de que las imágenes comenzaran a circular, el material llegó al geólogo Alberto Garrido, del Museo Provincial de Ciencias Naturales de Zapala, quien se incorporó al proceso de análisis y recuperación del ejemplar.

Necul explicó que actualmente entre ocho y doce personas participan de las tareas de extracción. “Para nosotros ver cómo hacen el trabajo es algo único. Es impresionante la coordinación que tienen para descubrir el fósil y el cuidado con el que avanzan”, afirmó.

El vecino destacó que el procedimiento requiere paciencia y precisión. “Hoy llevamos el segundo día de trabajo y ya se avanzó casi un 60%. Se hizo una especie de cápsula y se va a continuar trabajando según cómo esté el clima”, detalló.

Los especialistas cubrieron la pieza para protegerla de posibles lluvias o nevadas. Además, solicitaron a quienes circulen por el sector que respeten el área de trabajo para evitar daños sobre el fósil.

“Sería muy feo que alguien intentara romperlo o llevarse una parte. Se podría perder algo único que encontramos acá”, expresó Necul.

El descubrimiento generó entusiasmo en la comunidad neuquina

El vecino aseguró que recibió mensajes de felicitaciones de habitantes de Mariano Moreno y de otras localidades de la provincia. “Estoy feliz porque nunca pensé que se iba a dar un descubrimiento así”, manifestó.

Necul contó que anteriormente había encontrado pequeños restos fósiles, como estrellas de mar y caracoles, pero remarcó que nunca había visto un ejemplar de estas dimensiones.

“Encontrar algo así en esta localidad es algo que nos llena de orgullo. Ojalá sirva para que las familias puedan acercarse y que los chicos se interesen por la geología”, sostuvo.

El descubridor también valoró la posibilidad de que el hallazgo despierte nuevas vocaciones científicas entre estudiantes de Neuquén. “Quizás algún chico que hoy vea este trabajo mañana estudie geología y haga un descubrimiento importante dentro de la provincia, del país o del mundo”, expresó.

Mientras continúan las tareas, el fósil permanece protegido en el lugar del hallazgo. Una vez retirado, el trabajo más detallado continuará en el Museo Provincial de Ciencias Naturales, donde los especialistas podrán avanzar con los estudios para determinar sus características y confirmar su identificación definitiva.

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