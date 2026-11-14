El Papa León XIV se fue, las contradicciones argentinas se quedaron

El Papa se fue, las contradicciones argentinas se quedaron. Se fueron las ceremonias. Se apagaron los aplausos. Se retiraron las multitudes y terminaron los discursos. Pero la Argentina sigue siendo la misma, con sus problemas, sus divisiones, sus enfrentamientos, con millones de ciudadanos que esperan respuestas. Y con una dirigencia política que parece tener una extraordinaria capacidad para escuchar grandes mensajes y una preocupante dificultad para llevarlos a la práctica.

La visita del papa León XIV fue un acontecimiento histórico. Después de casi cuatro décadas, un Sumo Pontífice volvió a pisar suelo argentino. León XIV vino a hablarle a la Argentina de hoy. A una Argentina cansada de las peleas políticas, de las promesas incumplidas, de la pobreza, de la incertidumbre y de una convivencia democrática cada vez más deteriorada.

Su primer discurso frente al presidente Javier Milei y las autoridades nacionales dejó una definición que debería convertirse en una obligación moral para cualquier gobierno. La economía debe estar al servicio de las personas. Y no las personas al servicio de la economía. Una frase que parece sencilla. Pero que contiene una pregunta extraordinariamente incómoda ¿Para quién se gobierna en la Argentina? ¿Para los mercados? ¿Para las estadísticas?



¿Para mostrar superávit? ¿Para ganar elecciones? ¿O para mejorar concretamente la vida de quienes habitan este país?

El Papa recordó algo que ninguna teoría económica debería olvidar: los números son instrumentos, las personas son el objetivo. Y cuando un gobierno pierde de vista esa diferencia, corre el riesgo de administrar una economía sin comprender suficientemente a la sociedad. Javier Milei escuchó ese mensaje y seguramente lo interpretará desde sus propias convicciones. León XIV habló de convivencia, de diálogo, de respeto, de reconocer los límites del poder. Y esas palabras deberían incomodar a buena parte de nuestra dirigencia. Porque hemos naturalizado una forma de hacer política donde el insulto reemplaza al argumento. Donde la descalificación parece más rentable que la explicación, donde el adversario deja de ser alguien que piensa diferente para convertirse en un enemigo al que hay que destruir y esa degradación no comenzó con Javier Milei. Viene de mucho antes.

Tras las ceremonias y los discursos, queda el desafío de transformar las palabras del Pontífice en acciones concretas para superar las contradicciones del país.

La Argentina lleva décadas alimentando enfrentamientos que muchas veces sirven para consolidar identidades partidarias, pero no para resolver los problemas de la sociedad. El actual presidente tiene una responsabilidad especial por el lugar institucional que ocupa. Sus palabras tienen consecuencias… Sus gestos también. Pero la oposición tampoco puede presentarse como una espectadora inocente de esta historia. Porque muchos de quienes hoy reclaman sensibilidad social tuvieron oportunidades de gobernar. Administraron presupuestos. Tomaron decisiones. Prometieron soluciones y dejaron problemas que todavía siguen sin resolverse. No se puede utilizar el mensaje del Papa para cuestionar al gobierno actual y olvidar las responsabilidades de los gobiernos anteriores.

El Papa recordó algo que ninguna teoría económica debería olvidar: los números son instrumentos, las personas son el objetivo. Y cuando un gobierno pierde de vista esa diferencia, corre el riesgo de administrar una economía sin comprender suficientemente a la sociedad. Javier Milei escuchó ese mensaje y seguramente lo interpretará desde sus propias convicciones. León XIV habló de convivencia, de diálogo, de respeto, de reconocer los límites del poder. Y esas palabras deberían incomodar a buena parte de nuestra dirigencia.

El Papa también habló de corrupción y ese mensaje no admite interpretaciones partidarias complacientes. La corrupción es una de las formas más crueles de traicionar la confianza pública porque cada recurso que se desvía puede representar una necesidad que queda sin atender. Una escuela que espera, un hospital que necesita equipamiento, una familia que reclama una vivienda, un jubilado que necesita una prestación. Aquí tampoco hay inocentes por pertenencia política. La corrupción no cambia de gravedad según el partido del funcionario que la comete. No puede ser escandalosa cuando afecta a nuestros adversarios y tolerable cuando compromete a nuestros aliados.

Y hubo otra preocupación que atravesó el mensaje pontificio: la educación, los jóvenes, el futuro. Porque un país puede recuperarse de una crisis económica, puede reconstruir infraestructura, puede corregir políticas equivocadas pero recuperar el tiempo perdido en la educación de una generación resulta mucho más difícil. Una sociedad que abandona la educación de sus chicos está hipotecando su propio futuro.

León XIV no vino a presentar un programa económico. No vino a decirnos a quién votar, no vino a reemplazar a las instituciones democráticas. Tampoco corresponde convertirlo en un dirigente opositor. Vino como líder espiritual y desde ese lugar recordó principios que deberían estar por encima de cualquier disputa partidaria. La dignidad humana, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad, el respeto, la convivencia y el valor de una sociedad que no abandona a quienes más necesitan. Son principios que pueden compartir creyentes y no creyentes. Porque la defensa de la dignidad humana no debería depender de una religión. Ni de una ideología. Ni de una pertenencia partidaria.

En Luján, el Papa dejó un mensaje de unidad y reconciliación. Creo que allí estuvo una de las enseñanzas más importantes de su paso por la Argentina… Reconciliarse no significa olvidar. No significa renunciar a la crítica, no significa aceptar injusticias, ni pedirles a los ciudadanos que guarden silencio frente a los abusos del poder. Significa comprender que una nación no puede vivir eternamente enfrentada consigo misma, que los desacuerdos son inevitables pero que esos desacuerdos no deberían destruir la posibilidad de construir un futuro compartido.

Aquí aparece la gran contradicción argentina. Tenemos dirigentes capaces de pronunciar discursos extraordinarios sobre la democracia. Pero muchas veces incapaces de practicar el diálogo, Tenemos funcionarios que hablan de austeridad mientras la sociedad les exige explicar sus prioridades. Tenemos opositores que denuncian problemas que no supieron resolver cuando gobernaron. Tenemos sectores que reclaman tolerancia, pero no siempre la ofrecen a quienes piensan diferente. Y tenemos una ciudadanía que, en medio de tantas disputas, necesita respuestas concretas. No más consignas. No más enfrentamientos estériles. No más promesas que se repiten de elección en elección. Respuestas.

La visita de León XIV fue importante pero su verdadera trascendencia no debería medirse solamente por la cantidad de personas que asistieron a las celebraciones ni por las fotografías con los dirigentes ni por los aplausos ni siquiera por los silbidos. Debería medirse por la capacidad de nuestra sociedad para reflexionar sobre lo que escuchó. Porque el Papa puede señalar un camino. Pero no puede recorrerlo por nosotros. No puede gobernar la Argentina. No puede reemplazar a nuestros dirigentes. No puede resolver nuestras divisiones y no puede construir por sí solo la convivencia democrática que tanto necesitamos. Esa responsabilidad es nuestra.

La visita de León XIV fue importante pero su verdadera trascendencia no debería medirse solamente por la cantidad de personas que asistieron a las celebraciones ni por las fotografías con los dirigentes ni por los aplausos ni siquiera por los silbidos. Debería medirse por la capacidad de nuestra sociedad para reflexionar sobre lo que escuchó. Porque el Papa puede señalar un camino. Pero no puede recorrerlo por nosotros. No puede gobernar la Argentina.

León XIV se fue de la Argentina. Dejó palabras de esperanza pero también advertencias. Habló de los pobres, de los trabajadores, de los jóvenes, de la corrupción, de la educación, de la dignidad. Y de la necesidad de volver a encontrarnos como sociedad. Ahora comienza la verdadera prueba. La de quienes lo escucharon desde los lugares de poder. La de quienes intentaron utilizar sus palabras para fortalecer sus propias posiciones políticas. Y también la nuestra, como ciudadanos. Porque sería demasiado fácil emocionarnos durante cuatro días y regresar después a las mismas agresiones, a las mismas indiferencias y a las mismas contradicciones.

El Papa no vino a resolvernos la Argentina. Vino a recordarnos que tenemos la obligación de hacernos cargo de ella. Un gobernante puede escuchar al Papa y no estar de acuerdo con todas sus ideas. Eso es legítimo. Un ciudadano puede no compartir su fe, también es legítimo. Pero nadie debería sentirse ajeno a una pregunta tan elemental como profunda: ¿Estamos construyendo una sociedad en la que las personas puedan vivir con dignidad?

Porque si la respuesta sigue siendo insuficiente, todavía tenemos mucho por hacer. Y ninguna ceremonia podrá reemplazar esa tarea. El Papa se fue, LOS aplausos terminaron, los silbidos se apagaron, los dirigentes regresaron a sus despachos pero los jubilados siguen esperando, los trabajadores siguen haciendo cuentas para llegar a fin de mes, los jóvenes siguen buscando oportunidades y millones de argentinos siguen reclamando un futuro mejor. Por eso, la pregunta más importante no es qué dijo León XIV. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros con lo que dijo. Porque escuchar un mensaje sobre la dignidad humana es sencillo, aplaudirlo es todavía más fácil. Lo verdaderamente difícil es gobernar, legislar y convivir respetando esa dignidad.



El Papa se fue, las contradicciones argentinas se quedaron. Y ahora ya no alcanza con aplaudir, ahora hay que hacerse cargo.