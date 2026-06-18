Google incorporó a su versión web de Google Earth un simulador de vuelo gratuito que permite a los usuarios recorrer cualquier lugar del planeta desde una perspectiva aérea sin necesidad de instalar programas adicionales.
La función, anunciada el 12 de junio de 2026, trae a la plataforma online una experiencia que hasta ahora solo estaba disponible en la versión de escritorio desde 2007. Con imágenes satelitales, edificios en 3D y mapas detallados, la herramienta ofrece un recorrido virtual por lagos, ríos, montañas, costas y ciudades emblemáticas.
Simulador orientado a entretenimiento
Según Google, este simulador está orientado al entretenimiento y a la exploración, no pretende replicar la aviación profesional ni ser un instrumento de entrenamiento. La intención es brindar una experiencia sencilla y accesible para cualquier persona interesada en descubrir el mundo desde el aire.
Durante el vuelo, la plataforma transmite imágenes de alta resolución y modelados tridimensionales de edificios, aunque la calidad visual puede depender de la velocidad de la conexión a internet y del nivel de detalle disponible en cada región.
Uno de los principales atractivos es la posibilidad de visitar virtualmente lugares conocidos o incluso sobrevolar la propia ciudad, contemplando calles y paisajes desde un ángulo completamente distinto al habitual.
Cómo activar el simulador de vuelo en Google Earth: Para comenzar, los usuarios deben ingresar a la versión web de Google Earth y cambiar el mapa base de "Mapa" a "Satélite" para disfrutar de imágenes fotorrealistas durante la experiencia.
Los controles del simulador permiten pilotear el avión mediante teclado y mouse, con la opción de alternar entre ambos métodos haciendo clic dentro de la simulación.