Google incorporó a su versión web de Google Earth un simulador de vuelo gratuito que permite a los usuarios recorrer cualquier lugar del planeta desde una perspectiva aérea sin necesidad de instalar programas adicionales.

La función, anunciada el 12 de junio de 2026, trae a la plataforma online una experiencia que hasta ahora solo estaba disponible en la versión de escritorio desde 2007. Con imágenes satelitales, edificios en 3D y mapas detallados, la herramienta ofrece un recorrido virtual por lagos, ríos, montañas, costas y ciudades emblemáticas.

Simulador orientado a entretenimiento

Según Google, este simulador está orientado al entretenimiento y a la exploración, no pretende replicar la aviación profesional ni ser un instrumento de entrenamiento. La intención es brindar una experiencia sencilla y accesible para cualquier persona interesada en descubrir el mundo desde el aire.

Durante el vuelo, la plataforma transmite imágenes de alta resolución y modelados tridimensionales de edificios, aunque la calidad visual puede depender de la velocidad de la conexión a internet y del nivel de detalle disponible en cada región.

Google Earth lanza simulador de vuelo gratuito para explorar el mundo desde el navegador

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de visitar virtualmente lugares conocidos o incluso sobrevolar la propia ciudad, contemplando calles y paisajes desde un ángulo completamente distinto al habitual.

Cómo activar el simulador de vuelo en Google Earth: Para comenzar, los usuarios deben ingresar a la versión web de Google Earth y cambiar el mapa base de "Mapa" a "Satélite" para disfrutar de imágenes fotorrealistas durante la experiencia.

Los controles del simulador permiten pilotear el avión mediante teclado y mouse, con la opción de alternar entre ambos métodos haciendo clic dentro de la simulación.