Meta ha dado un paso importante en su estrategia de monetización al lanzar oficialmente los planes de suscripción Plus para Instagram, Facebook y WhatsApp, disponibles a nivel global, incluyendo Argentina. Estos nuevos planes ofrecen funciones exclusivas que mejoran la personalización y potencian el contenido que los usuarios publican.

En Instagram, las membresías Plus integran herramientas especiales para historias, tales como un modo de vista previa, listas limitadas de audiencia, la posibilidad de extender la duración de las historias más allá de 24 horas, destacar una historia semanalmente y otorgar superlikes a otras publicaciones.

Cuánto cuesta los servicios plus de Instagram, Facebook y WhatsApp

El costo de suscripción es de 3,99 dólares mensuales para Instagram y Facebook, mientras que para WhatsApp se establece en 2,99 dólares al mes. A pesar de esta novedad, la modalidad gratuita seguirá estando disponible para todos los usuarios.

Meta lanza suscripciones Plus para Instagram, Facebook y WhatsApp con funciones exclusivas

Por su parte, WhatsApp se enfoca en la personalización con opciones que incluyen configuración de temas, 18 nuevos colores, acceso a packs premium de stickers, 14 nuevos iconos para la aplicación, una biblioteca con diez tonos de llamada y la opción de fijar hasta 20 conversaciones.

Estos nuevos planes Plus no sustituyen la suscripción Meta Verified, que continúa siendo el servicio para la verificación de perfiles. Aunque los planes Plus ya comenzaron a desplegarse globalmente, Meta no ha detallado aún qué regiones reciben primero estas ofertas ni confirmó los precios específicos para cada mercado.

Además, Meta está desarrollando las suscripciones Meta One, que incorporan funciones basadas en inteligencia artificial y están dirigidas a usuarios y empresas que buscan capacidades avanzadas. Según la directiva Gleit, estos planes ofrecerán "más capacidad, podrán resolver solicitudes más grandes y complejas y dispondrán de más espacio para crear".

Las suscripciones Meta One también incluirán "herramientas premium" para creadores y empresas, diseñadas para mejorar la presencia digital, optimizar la generación de contenido, automatizar tareas y proteger marcas. Gleit agregó que están trabajando en cómo unificar estos servicios "de una manera que tenga sentido", probando esta suscripción como "un lugar único" que concentre todas las suscripciones en las aplicaciones de Meta.