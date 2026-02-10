En los últimos días, usuarios de las aplicaciones Magis TV y Xuper TV notaron la desaparición de canales argentinos en sus listas de programación, lo que ha generado preocupación y preguntas sobre dónde acceder a contenido audiovisual de forma segura.

Magis TV, que había sucedido a Xuper TV, se encontraba entre las plataformas ilegales más utilizadas para ver películas, series y canales locales. Sin embargo, su cierre reciente expone los riesgos de utilizar apps que no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

Estas aplicaciones requieren permisos que ponen en peligro la privacidad y seguridad de los dispositivos, como acceso a la cámara, ubicación, contactos y archivos almacenados, algo innecesario para este tipo de servicios. Además, según un informe de la empresa global de seguridad informática ESET, el uso de Magis TV PRO puede infectar el equipo con virus y no ofrece garantías legales ni de calidad.

Ante este panorama, existen alternativas legales, gratuitas y seguras que permiten disfrutar de películas y series sin comprometer la seguridad. Estas plataformas están disponibles en las tiendas oficiales y ofrecen contenido confiable sin costo alguno.

Plataformas legales para ver series tras cierre de Xuper TV y Magis TV

Además, para quienes buscan una experiencia más completa, existen opciones pagas reconocidas como Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Apple TV, que brindan acceso a una amplia variedad de contenidos con altos estándares de seguridad y calidad.

La recomendación es evitar descargar aplicaciones desde sitios no oficiales que podrían afectar la integridad de los dispositivos y optar por plataformas autorizadas que garantizan una experiencia audiovisual segura y legal.