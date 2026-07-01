MILA Stories es una startup latinoamericana que ha desarrollado una innovadora tecnología para entrevistar a múltiples personas simultáneamente a través de WhatsApp. Su misión es convertir esas interacciones en relatos únicos que preserven recuerdos dispersos en chats, audios, fotos y mensajes digitales.

Esta iniciativa surge en el marco de la emergente categoría tecnológica llamada “memory tech”, que agrupa a empresas que emplean inteligencia artificial para conservar historias familiares, legados personales y narrativas de equipos o empresas.

El fundador argentino de MILA Stories, Ezequiel Fonseca Zas, resume la visión de la compañía: “Estamos construyendo una máquina para capturar memoria colectiva”. Destaca que “lo más valioso no son solamente las fotos o los archivos, sino las historias, las voces y los recuerdos compartidos entre muchas personas”.

Cómo funciona esta creación argentina

A diferencia de otras plataformas que simplemente organizan contenido existente, MILA funciona como una entrevistadora conversacional vía WhatsApp. Su tecnología envía preguntas personalizadas a familiares, amigos, equipos o comunidades y genera decenas de conversaciones individuales al mismo tiempo.

Los participantes responden con textos, fotos, audios y anécdotas, y luego la plataforma convierte todo ese material en una narrativa única y colaborativa. En sus inicios, la startup produjo libros impresos basados en estas conversaciones, pero ahora amplía su oferta hacia formatos digitales y videos que combinan memoria y storytelling colectivo.

Con más de 60.000 conversaciones generadas, MILA Stories ha trabajado tanto con usuarios individuales como con empresas. Estas últimas aprovechan la plataforma para crear relatos fundacionales, homenajes, aniversarios y proyectos de legado de marca.

MILA Stories revoluciona la preservación de recuerdos con inteligencia artificial y WhatsApp

El equipo de MILA está distribuido entre Argentina, España, Colombia, México y Miami. Recientemente, la startup cerró una ronda pre-seed por USD 800.000 con el objetivo de consolidarse dentro del universo “memory tech”, un sector emergente que combina tecnología e inteligencia artificial para preservar historias humanas más allá de la mera creación de contenido.

Desde la compañía explican: “Hoy existen herramientas para crear imágenes, textos o videos en segundos. Nosotros estamos enfocados en algo distinto: capturar recuerdos y convertir conversaciones humanas en historias con valor emocional”.