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Inteligencia artificial

¿Y si WhatsApp pudiera escribir el libro de tu vida? La creación argentina que ya es furor

La startup latinoamericana utiliza conversaciones simultáneas para convertir mensajes digitales dispersos en historias únicas y colaborativas, combinando tecnología y memoria colectiva.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 01 de julio de 2026 a las 10:46
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MILA Stories revoluciona la preservación de recuerdos con inteligencia artificial y WhatsApp

MILA Stories es una startup latinoamericana que ha desarrollado una innovadora tecnología para entrevistar a múltiples personas simultáneamente a través de WhatsApp. Su misión es convertir esas interacciones en relatos únicos que preserven recuerdos dispersos en chats, audios, fotos y mensajes digitales.

Esta iniciativa surge en el marco de la emergente categoría tecnológica llamada “memory tech”, que agrupa a empresas que emplean inteligencia artificial para conservar historias familiares, legados personales y narrativas de equipos o empresas.

El fundador argentino de MILA Stories, Ezequiel Fonseca Zas, resume la visión de la compañía: “Estamos construyendo una máquina para capturar memoria colectiva”. Destaca que “lo más valioso no son solamente las fotos o los archivos, sino las historias, las voces y los recuerdos compartidos entre muchas personas”.

Cómo funciona esta creación argentina

A diferencia de otras plataformas que simplemente organizan contenido existente, MILA funciona como una entrevistadora conversacional vía WhatsApp. Su tecnología envía preguntas personalizadas a familiares, amigos, equipos o comunidades y genera decenas de conversaciones individuales al mismo tiempo.

Los participantes responden con textos, fotos, audios y anécdotas, y luego la plataforma convierte todo ese material en una narrativa única y colaborativa. En sus inicios, la startup produjo libros impresos basados en estas conversaciones, pero ahora amplía su oferta hacia formatos digitales y videos que combinan memoria y storytelling colectivo.

Con más de 60.000 conversaciones generadas, MILA Stories ha trabajado tanto con usuarios individuales como con empresas. Estas últimas aprovechan la plataforma para crear relatos fundacionales, homenajes, aniversarios y proyectos de legado de marca.

MILA Stories revoluciona la preservación de recuerdos con inteligencia artificial y WhatsApp

El equipo de MILA está distribuido entre Argentina, España, Colombia, México y Miami. Recientemente, la startup cerró una ronda pre-seed por USD 800.000 con el objetivo de consolidarse dentro del universo “memory tech”, un sector emergente que combina tecnología e inteligencia artificial para preservar historias humanas más allá de la mera creación de contenido.

Desde la compañía explican: “Hoy existen herramientas para crear imágenes, textos o videos en segundos. Nosotros estamos enfocados en algo distinto: capturar recuerdos y convertir conversaciones humanas en historias con valor emocional”.

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