El próximo jueves, OpenAI dará inicio al lanzamiento global de su última serie de modelos de inteligencia artificial, entre los que se encuentran GPT-5.6 Sol, Terra y Luna. Este anuncio fue realizado por la empresa estadounidense, que continúa innovando en el campo de la IA avanzada.

GPT-5.6 Sol es el modelo más destacado de esta nueva generación, descrito por OpenAI como "el conjunto de seguridad más robusto hasta la fecha". Está diseñado para ofrecer protecciones mejoradas frente a actividades de alto riesgo, solicitudes sensibles relacionadas con la ciberseguridad y usos indebidos reiterados, lo que supone un avance significativo en la confiabilidad de estos sistemas.

En cuanto a su desempeño, Sol ha demostrado una tasa de éxito del 88,8% en tareas de codificación agéntica, superando a Claude Opus 4.8, que registró un 78,9%. Cuando se activa el modo Ultra, Sol alcanza un 91,9%, estableciéndose como líder frente a todos los modelos Claude, incluyendo Opus 4.8 y Fable 5.

Sin embargo, OpenAI aún no ha divulgado los resultados de Sol en el benchmark SWE-Bench Pro, donde Claude Fable 5 mantiene la ventaja con un 80,3% frente al 58,6% del modelo anterior GPT-5.5. Además, GPT-5.6 Sol todavía no está disponible para producción general y solo ha sido probado por unas veinte organizaciones hasta ahora.

Respecto a la estructura de precios, Sol tendrá un costo de 5 dólares por millón de tokens de entrada y 30 dólares por millón de tokens de salida. Esta tarifa refleja la complejidad y especialización del modelo para tareas de alta demanda y seguridad.

Los nuevos lanzamientos: Sol, Tierra y Luna

Junto con Sol, OpenAI lanzará Terra y Luna, dos modelos que buscan cubrir diferentes necesidades del mercado. Terra está orientado a las actividades diarias y se presenta como una alternativa equilibrada y competitiva frente a GPT-5.5, pero con la ventaja de ser dos veces más económica. Su precio será de 2,50 dólares por millón de tokens de entrada y 15 dólares por millón de tokens de salida.

Por último, Luna se posiciona como el modelo más rápido y accesible, optimizado para ofrecer alta eficiencia en costos y velocidad. Su precio será de 1 dólar por millón de tokens de entrada y 6 dólares por millón de tokens de salida, lo que lo convierte en una opción atractiva para usuarios que priorizan la economía y la rapidez.

OpenAI lanzará globalmente GPT-5.6 Sol, Terra y Luna este jueves con mejoras clave

Este lanzamiento llega tres meses después de la presentación de Claude Mythos, un modelo que ha destacado en el ámbito de la ciberseguridad y ha recibido evaluaciones positivas del Instituto de Seguridad de IA del Reino Unido, marcando una competencia directa en el sector.

Con esta nueva serie GPT-5.6, OpenAI reafirma su compromiso por ofrecer soluciones de inteligencia artificial que combinan innovación tecnológica, seguridad reforzada y opciones adaptadas a distintos perfiles y necesidades del mercado global.