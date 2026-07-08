Apple está lista para dar un giro significativo en su línea de smartphones con el lanzamiento de su primer iPhone plegable, un movimiento que busca transformar el mercado premium y poner presión directa sobre Nvidia en el ámbito bursátil. La compañía planea fabricar cerca de 10 millones de estos dispositivos en 2026, una cifra que supera ampliamente la producción inicial que Samsung realizó al ingresar en este segmento.

Este lanzamiento coincide con un cambio importante en la dirección de la empresa: John Ternus asumirá como CEO en septiembre, reemplazando a Tim Cook. Este estreno en la cúpula ejecutiva llega justo cuando el iPhone cumple 20 años y Apple se prepara para una de las renovaciones más significativas de su icónico dispositivo en dos décadas.

A la par del iPhone plegable, Apple trabaja en un MacBook Pro de 14 pulgadas con un diseño renovado y en cuatro nuevos modelos de iPad Pro, que mantendrán las pantallas de 11 y 13 pulgadas, previstos para la primavera de 2027. Este conjunto de lanzamientos busca reafirmar ante los inversores la capacidad innovadora y la fortaleza del modelo de negocio de la empresa.

En el terreno bursátil, Apple ha experimentado un aumento de más del 11% en sus acciones en los últimos cinco días, alcanzando cerca de 315 dólares por acción. Mientras tanto, Nvidia ha visto una caída cercana al 5%, intensificando la competencia por el título de empresa más valiosa del mundo, con Apple rondando una capitalización bursátil de 4,60 billones de dólares.

Ambas compañías han implementado programas agresivos de recompra de acciones. Apple destinó 36.989 millones de dólares en el último trimestre y anunció un nuevo plan por 100.000 millones, mientras que Nvidia empleó 20.000 millones y aprobó otros 80.000 millones para recompras. Aunque esta estrategia busca aumentar el beneficio por acción, el mercado cuestiona si será suficiente para sostener las valoraciones sin un crecimiento orgánico sólido.

A la espera del éxito del iPhone plegable

El éxito del iPhone plegable podría ser determinante para que Apple supere de forma estable los cinco billones de dólares en capitalización. La empresa apuesta a que esta nueva categoría, con márgenes elevados, se consolide rápidamente y no sea solo una prueba de concepto.

En términos de producción y suministro, Apple ha reforzado su alianza con Broadcom, extendiendo su acuerdo hasta 2031 para asegurar componentes clave como conectividad, radiofrecuencia y chips ASIC personalizados. Broadcom representa aproximadamente el 20% de sus ingresos gracias a esta relación estratégica, fundamental en un contexto donde la demanda de chips para inteligencia artificial presiona la disponibilidad global.

Además, Apple está desarrollando internamente sus propios chips de servidor para IA, con el nombre en clave Baltra, que potenciarán las funciones de Apple Intelligence en la nube. Esta estrategia busca reducir la dependencia externa y asegurar el suministro de componentes vitales para los nuevos plegables y portátiles.

No obstante, la producción masiva de un dispositivo con pantalla flexible enfrenta desafíos logísticos y geopolíticos. La cadena de suministro debe superar posibles dificultades con paneles flexibles y chips de memoria para evitar retrasos que podrían afectar las expectativas de mercado.

Apple presenta su primer iPhone plegable y reta a Nvidia en la bolsa con producción récord

En España, Apple domina el segmento de smartphones de más de 800 euros, apoyada en una fuerte fidelidad de marca y un ecosistema de servicios robusto. Un iPhone plegable con diseño renovado podría acelerar el ciclo de renovación en un mercado que había mostrado signos de saturación, con las tiendas oficiales del país como puntos clave para exhibir esta nueva categoría.

La gran incógnita es si la capacidad industrial de Apple podrá sostener esta ambiciosa apuesta y si los inversores estarán dispuestos a anticipar un éxito que aún debe demostrarse en el mercado.