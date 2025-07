El creador de Breaking Bad vuelve con una nueva serie en Apple TV: los detalles

El guionista y director estadounidense Vince Gilligan, reconocido mundialmente por crear la serie Breaking Bad, confirmó que lanzará un nuevo proyecto para Apple TV. La serie se titulará Wycaro 339 y tendrá como protagonista a la actriz Rhea Seehorn, quien ya trabajó con Gilligan interpretando a Kim Wexler en Better Call Saul.

La noticia fue difundida en redes sociales mediante una imagen promocional: una caja de Petri con una carita feliz, acompañada por la frase “From the creator of Breaking Bad”. Esto generó una fuerte repercusión en plataformas como X (ex Twitter).

¿De qué tratará Wycaro 339?

Aunque aún no se difundieron detalles completos sobre la trama, Vince Gilligan adelantó que esta nueva serie combinará ciencia ficción, drama humano y elementos psicológicos. También señaló que evitará los clichés distópicos, centrándose en un enfoque más emocional, con influencias de películas como E.T.

“Es una historia diferente a todo lo que he hecho”, afirmó Gilligan.

Apple TV no confirmó aún la fecha de estreno.

Rhea Seehorn, protagonista de la nueva serie

Rhea Seehorn, nominada dos veces a los premios Emmy por su papel en Better Call Saul, será la figura central de Wycaro 339. Según trascendió, interpretará a un personaje con gran profundidad emocional: “Es alguien que intenta ser mejor a pesar de sus cicatrices”, declaró la actriz.

Seehorn y Gilligan trabajaron juntos durante seis temporadas, y su nuevo vínculo creativo genera expectativas en el público y la crítica especializada. “Quiero que el público vea otro lado de Rhea”, dijo el guionista.

Expectativa en redes sociales

Tras la publicación del teaser, Breaking Bad y Rhea Seehorn se convirtieron en tendencia en X. Usuarios de todo el mundo compartieron teorías sobre la trama, posibles conexiones con el universo de Gilligan y la elección del título Wycaro 339.

El canal oficial de Apple TV subió un video en directo con una cuenta regresiva. Se espera que, tras llegar a cero, salga el primero adelante oficial de la serie. Se espera que en ese anuncio se revelen más datos sobre la producción, su elenco completo y los episodios previstos.

El póster lanzado por Apple incluye el lema: “La felicidad es contagiosa”, lo que refuerza el tono intrigante y emocional del proyecto.