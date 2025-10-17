Apple ha confirmado un acuerdo exclusivo con la Fórmula 1 para transmitir todas las carreras del campeonato en Estados Unidos a través de su plataforma de streaming Apple TV a partir del año 2026. Esta alianza, que tendrá una duración de cinco años, marca un paso importante en la estrategia de la compañía para fortalecer su presencia en el deporte motor.

La cobertura incluirá todas las sesiones oficiales: entrenamientos, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios, disponibles para los suscriptores de Apple TV. Además, algunas carreras y entrenamientos estarán accesibles de forma gratuita mediante la aplicación Apple TV durante la temporada.

Este acuerdo exclusivo en Estados Unidos no afecta a España, donde la transmisión seguirá a cargo de DAZN. La colaboración refleja la creciente relación entre Apple y la Fórmula 1, impulsada también por el éxito de F1: La Película, protagonizada por Brad Pitt, que se estrenará mundialmente en Apple TV el 12 de diciembre de 2025.

Apple potenciará la experiencia de la F1 integrando contenido en otros servicios como Apple News, Apple Maps, Apple Music y Apple Fitness+. Por su parte, la aplicación Apple Sports ofrecerá actualizaciones en vivo, clasificaciones en tiempo real y actividades interactivas para seguir cada Gran Premio desde la pantalla de bloqueo y el widget de inicio del iPhone.

En este sentido, Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, expresó: “Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en Estados Unidos acceso en primera fila a uno de los deportes más emocionantes y de más rápido crecimiento del planeta”.

El directivo añadió que 2026 marcará “una nueva era transformadora para la Fórmula 1, con nuevos equipos, nuevas regulaciones y coches con los mejores pilotos del mundo”, y destacó que Apple ofrecerá una cobertura premium e innovadora enfocada en los aficionados.

Por su parte, Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, calificó la alianza como “increíblemente emocionante” y señaló que permitirá maximizar el crecimiento del deporte en Estados Unidos a través de contenido adecuado y canales innovadores.

Apple también confirmó que F1 TV Premium seguirá disponible en Estados Unidos, pero solo como parte de la suscripción a Apple TV, y será gratuito para quienes ya sean suscriptores. En los próximos meses se anunciarán más detalles sobre la producción y las novedades para los usuarios.