Apple tiene todo listo para revelar su nueva generación de teléfonos, la familia iPhone 17, en un evento que se celebrará el martes 9 de septiembre en el Apple Park, ubicado en Cupertino, California.

Las preventas comenzarán el viernes 12 de septiembre y la venta general se iniciará el 19 de septiembre, según los anuncios oficiales y reportes de medios especializados.

El lema para este lanzamiento es “Awe-dropping” (“impresionante”), y una de las novedades más destacadas será un teléfono ultradelgado, aproximadamente dos milímetros más fino que el modelo actual, marcando la apuesta más significativa desde el iPhone X en 2017, cuando Apple eliminó el botón de inicio.

Este nuevo dispositivo, que podría llamarse “iPhone Air”, sería el equivalente al MacBook Air dentro de la familia iPhone, con un diseño más sofisticado aunque con una batería de menor duración y una sola cámara trasera.

Además, el iPhone 17 incorporará por primera vez un chip desarrollado íntegramente por Apple, dejando de lado el procesador fabricado por Qualcomm. También se espera la eliminación de la ranura para tarjeta SIM, una medida que apunta a la integración total de tecnología eSIM.

Cuáles son y cuánto cuestan los nuevos Iphone

En cuanto a la gama, se especula que la versión Plus desaparecerá, siendo reemplazada por el modelo Air. Así, la oferta incluiría cuatro modelos principales: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, estos últimos con ligeros cambios en diseño y materiales, como el uso de titanio, además de pantallas más grandes y cámaras más avanzadas.

Respecto a los precios, aunque Apple no ha hecho anuncios oficiales, analistas prevén un aumento promedio de US$ 50 en el costo de los nuevos modelos. Para compararlo, los precios iniciales del iPhone 16 fueron: US$ 799 para el estándar, US$ 899 para el Plus, US$ 999 para el Pro y US$ 1.199 para el Pro Max.

Este lanzamiento ocurre en un contexto económico particular para Apple. La compañía continúa enfrentando las consecuencias de los aranceles impuestos durante la administración del expresidente Donald Trump. Sin embargo, el CEO Tim Cook anunció una inversión de US$ 100.000 millones para producir componentes del iPhone dentro de Estados Unidos. Trump indicó que las empresas que inviertan en producción nacional no serán gravadas con los nuevos aranceles sobre semiconductores.

iPhone 17: fecha, diseño y precios revelados

En cuanto a las opciones de color, se espera que el iPhone 17 esté disponible en negro, gris oscuro, plateado, azul claro, verde claro y morado claro. Por su parte, el iPhone Air ofrecerá colores negro, plateado, azul oscuro y naranja, según información de fuentes brasileñas.

El evento se podrá seguir en vivo a través de la página oficial de Apple en YouTube el 9 de septiembre a las 10 de la mañana, hora local de Cupertino (1 p. m. hora de Miami).