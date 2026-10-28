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Elvis y la IA

Demandan a Anthropic por usar sin autorización las canciones de Elvis Presley para entrenar a Claude

Un grupo de dueños de los derechos de Elvis Presley demandó a Anthropic por usar su catálogo sin permiso para entrenar a Claude. Piden una indemnización de 41,1 millones de dólares.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 09:56
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Demandan a Anthropic por usar sin autorización las canciones de Elvis Presley para entrenar a Claude.

Un grupo de entidades propietarias de los derechos de autor del catálogo musical de Elvis Presley demandó a Anthropic ante un tribunal federal de California. La acusación es por usar su obra sin permiso para entrenar a su chatbot Claude.

El grupo, del que forma parte Authentic Brands Group, alegó el viernes ante el tribunal que el supuesto uso indebido de las letras y composiciones de Presley infringe sus derechos de autor. Por eso solicitó una indemnización por daños y perjuicios de 41,1 millones de dólares.

Un portavoz de Anthropic se pronunció el lunes sobre la demanda. "No estamos de acuerdo con los argumentos y tenemos la intención de defendernos a fondo en este caso", dijo.

Parte de una ola de demandas

La demanda forma parte de una ola de casos de gran envergadura interpuestos por dueños de derechos de autor contra empresas tecnológicas. Entre las demandadas figuran Anthropic, OpenAI y Meta Platforms, en relación con el entrenamiento de sus sistemas de IA.

Anthropic también fue demandada por otro grupo de editoriales musicales, entre las que se incluye Universal Music Group. Esas empresas alegan que la compañía usó indebidamente letras de Beyoncé, los Rolling Stones, los Beach Boys y otros músicos para entrenar a Claude.

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